Vlak tažený lokomotivou Velký bejček směřoval z České Třebové do Letovic, kde si turisté mohli prohlédnout zámek, po návratu do České Třebové pak mohli zamířit do městského muzea na výstavu Železnice jako malovaná, která tu trvá do 26. května. Výročí slavila i staniční budova, a to 95 let od svého otevření. Návštěvníci se dostali i do běžně nepřístupných prostor.