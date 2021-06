„Jde o nápad obcí z našeho mikroregionu. Řešili jsme množství návštěvníků v Toulovcových maštalích a chceme jim ukázat, kam všude mohou jít. V centru maštalí íčko není, nejbližší jsou v Proseči, Budislavi a Poříčí. Náš projekt se dá přenést i do jiných turisticky zajímavých regionů,“ přiblížil novinku starosta Příluky na Svitavsku David Šimek.

V Příluce je už mikroíčko otevřené. Kromě map tu turisté a cyklisté nakoupí taky příluckou zmrzlinu, klobásu nebo párek v rohlíku. „Myslíme si, že každá obec má co nabídnout, výhledy, rozhledy, památky, zajímavosti a samozřejmě nesmí chybět občerstvení,“ dodal Šimek.

Přílukou vede cyklotrasa i trasy Mikroregionu Toulovcovy maštale, blízko je to odtud do Nových Hradů. Do obce zajíždějí cyklisté z Litomyšle i Vysokého Mýta.

Další mikroíčko staví v Jarošově. „Otevře v polovině června u rybníku. Turisté tady budou mít k dispozici taky parkoviště,“ podotkl Šimek.

V jednání je ještě třetí mikroíčko, které by mohlo vzniknout na přírodním koupališti v Roudné, které je v létě častým cílem turistů.

Toulovcovy maštale patří mezi nejvíce navštěvovaná místa v Pardubickém kraji. V sezoně projdou skalním městem tisíce lidí. „Někdy váháme, kterou trasu si ve skalách vybrat. Malá íčka spojená s občerstvením jsou super nápad, to v Příluce jsme už navštívili o víkendu,“ řekla Martina Horáková, která přes maštale jezdí s rodinou pravidelně na kolech.

V současné době turisté využívají informační centra v Proseči, Budislavi a Poříčí. „Máme otevřeno přes letní prázdniny, a to chodí nejvíce turisté a cyklisté. Většinou chtějí mapy a poradit trasy na výlety,“ uvedla Kateřina Kusá z informačního centra v Poříčí. I tady v covidovém roce zaznamenali více návštěvníků. Mikroíčko v Příluce je nyní otevřené od pátku do neděle, během prázdnin bude ale už každý den.