Obřadní síň letohradského zámku v sobotu kromě svateb hostila i milé setkání úspěšných sportovců z Letohradu se starostou města Petrem Fialou. Ten se je rozhodl pozvat netradičně v půli prázdnin, aby ocenil jejich úspěchy dosažené v loňské sezoně. Sešlo s | Foto: Deník / Iva Janoušková

Ten se je rozhodl pozvat netradičně takřka v půli prázdnin, aby ocenil jejich úspěchy dosažené v loňské sezoně. Sešlo se přes dvě desítky oceněných, mezi nimi fotbaloví mistři Pardubického kraje do devíti let Jakub Třetina, Matouš Vosecký, Artem Lučynskyj, Alex Gregor, Michal Adamec, Benjamín Šulc, Marek Peřina a asistenti trenéra Josefa Mikysky Radim Adamec a Michal Peřina, dále nejlepší střelec fotbalového krajského přeboru Tomáš Kabourek a součástí zlatého týmu okresního výběru do 12 let byli Tobiáš Pavlík, Adam Svatoš, Ondřej Rozlílek a Matěj Kačena.