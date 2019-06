Až do konce září bude pravidelně každou sobotu vyrážet historický parní vlak na Králicko.

Vlak tradičně vyjíždí z České Třebové, a to v 8.54 hodin a přes Ústí nad Orlicí, Letohrad, Jablonné nad Orlicí a Dolní Lipku míří do Hanušovic, odkud zpět vyjíždí ve 14.30 hodin. Nostalgické jízdy do oblasti Králického Sněžníku jsou opravdovým zážitkem, neboť zprostředkovávají krásy regionu vnímané pocity cestujících v minulých dobách, a to za cenu běžného jízdného s příplatkem pouhých 15 korun. V každé ze zastávek mají cestující možnost vydat se na toulky za mnoha turisticky zajímavými místy, ať už pro milovníky sportu, přírody nebo historie. Lákadlem jsou nejen vojensko historické objekty na Králicku, ale i oba sportovní a relaxační resorty Buková hora a Dolní Morava. Tam ze zastávky Červený Potok jezdí resortní minibus, navštívit tu lze třeba Stezku v oblacích.