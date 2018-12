OBRAZEM: Na gymnáziu slouží nové laboratoře

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech UKLÍZEČ/KA (POUZE PRO ID). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Českých bratří č.p. 503, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, - zkrácený úvazek 4 hodiny/den, - výše mzdy 8 000 Kč + prémie, , ŽÁDÁME UCHAZEČE, ABY NECHODILI NA UVEDENÉ PRACOVIŠTĚ, ALE ABY KONTAKTOVALI PANÍ STUDNIČKOVOU TELEFONICKY NEBO E-MAILEM. Pracoviště: Top value s.r.o. - pracoviště vysoké mýto, Českých bratří, č.p. 503, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Jarmila Studničková, +420 720 157 836.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 18 000 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě OPERÁTOR VÝROBY, NAVĚŠOVÁNÍ, KONTROLA A BALENÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Pivovarská č.p. 171, 561 69 Králíky, NÁPLŇ PRÁCE:, - kvalitativní přejímka zboží, navěšení zboží na závěsy, označení a odeslání závěsů do linky, - svěšení, vizuální kontrola, měření a balení zboží, - provádění potřebných záznamů o stavu výrobního zařízení, provedených operacích a opracovaných kusech, NABÍZÍME: stravenky, životní pojištění a další zaměstnanecké benefity, KONTAKT: zájemci se mohou ve firmě hlásit OSOBNĚ po-pá v době od 10:00 do 11:00 hodin u paní Prokopové. Pracoviště: Seven - k, s.r.o., Pivovarská, č.p. 171, 561 69 Králíky. Informace: Renáta Prokopová, +420 727 906 042.