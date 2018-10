OBRAZEM: Modeláři se dočkali, tvoří ve vlastním

Žamberk /FOTO/ - Středisko volného času Animo Žamberk slaví 35. výročí svého založení a k němu dětem nadělilo prostorné a moderně vybavené dílny pro letecké modeláře.

Dílny byly vybudovány díky Ivu Rykrovi, který hledal vhodný záměr pro využití sklepních prostor pod Taneční školou Neon. Právě v prostorách jejího sálu se v prvním říjnovém pondělku uskutečnilo slavnostní otevření a jak podotkla ředitelka Anima Alena Němcová, otevření dílen je pro středisko významným dárkem.

Kroužek leteckých modelářů je v Žamberku velmi oblíbený, funguje dvanáct let a aktuálně sem chodí 28 dětí, deset pak do přípravky, jejíž kapacita je dle slov vedoucího Zbyňka Dostála stabilně naplněná. „Já sem chodím už dvanáct let. Pořád jsou tu nové a nové možnosti, co se tu dá dělat,“ neskrývá své nadšení Pavel, který tu kromě záliby v modelaření našel i skvělou partu kluků. Staví nejen modely letadel, ale v poslední době i kvadrokoptéry a k dispozici tu mají i speciální brýle spojené s kamerou v kvadrokoptéře. „Složit ji trvá přibližně tři hodiny, to jsou víceméně kupované součástky,“ ukazuje na model na své dlani a říká, že nejsložitější je to naprogramovat. Modelářům v dílnách slouží i moderní 3D tiskárna, řezačka a další stroje, které jim usnadňují práci. Nejen jich si cení, nejvíce toho, že jsou „ve svém“. Předtím sídlili v objektu v Zemědělské ulici, který patří místní střední škole. Teď mají k dispozici čtyřicet pracovních míst. „Jsme ve svém. A děkuji panu Rykrovi, protože bez něj by to nebylo,“ shrnul za všechny přihlížející kluky Zbyněk Dostál.

Investice do dílen činila půl milionu korun, projekt byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 475 tisíc korun, zbylých 25 tisíc korun uhradilo město Žamberk. S dotacemi Animu pomohla MAS Orlicko. Dílny jsou v Žamberku už druhým projektem podpořeným podnikatelským subjektem, a to po Základní umělecké škole. Animo má ale i další plány, v hlavní budově střediska by mělo vzniknout nové bezbariérové WC a také zbrusu nová učebna počítačů. „Zatím ale čekáme na investora, který by nám s tím pomohl. Pokud o něm víte, pošlete ho,“ s úsměvem dodala ředitelka Alena Němcová.