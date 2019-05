Bezbariérový přístup, více světla a prostoru. To je nová prodejna Konzumu, která se v pátek úderem deváté hodiny ranní otevřela v místní části Letohradu – Orlici.

Prodejna byla na několik týdnů přestěhována do náhradních prostor, v pátek si do nového přišlo hned z rána nakoupit několik desítek zákazníků. „Prokouklo to, je tu víc světla, líbí se mi tu,“ shodovali se zákazníci. Prodejna na Orlici je za poslední půlrok třetí zrekonstruovanou na Orlickoústecku, v dubnu se otevírala zrekonstruovaná prodejna ve Vraclavi a v prosinci loňského roku v Dolní Dobrouči.