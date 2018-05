OBRAZEM: Hasiči slavili svatého Floriána

Potravinářství - Potravinářství Pekař 14 400 Kč

Pekaři PROVOZNÍ DĚLNÍK V PEKÁRNĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 14400 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: NOPEK a.s., T. G. Masaryka č.p. 69, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, NÁPLŇ PRÁCE:, - pečení chleba, - práce je vhodná jak pro muže, tak ženy, - pracuje se od pondělí do soboty, POUZE NOČNÍ SMĚNA: 21:00 hod.-5:00 hod., - nástupní mzda 14 300Kč + příplatky za noční, po 6 měsících 17 000Kč + příplatky, POŽADUJEME:, - zodpovědnost, - potravinářský průkaz - lze zařídit, NABÍZÍME:, - ubytování, KONTAKT: telefonicky (8 - 16 hodin) nebo osobně na pracovišti agentury (Jiráskova 154, Vysoké Mýto, 8 - 16 hodin). Pracoviště: Surety jobs s.r.o. - pracoviště nopek a.s., lanškroun, T. G. Masaryka, č.p. 69, 563 01 Lanškroun. Informace: Michaela Stratílková, +420 736 701 801.