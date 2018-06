OBRAZEM: Děti šly Šmoulí stezkou

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu Vedoucí údržby nástrojů. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, - vzdělání technického směru, - řidič sk.B, - vedení týmu údržbářů forem, - praxe oboru vítána, - spolehlivost, samostatnost , - nástup možný ihned, N a b í z í m e : , - dovolenou navíc , - stravenky a další zaměstnanecké benefity , - čtvrtletně poukázky Edenred multi , , Upozorňujeme Vás, že zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, za účelem výběrového řízení, případně výběru na danou pracovní pozici. Po ukončení tohoto řízení bude Váš životopis vymazán ve lhůtě do 30 dnů. , Chcete-li, aby Váš životopis byl nadále veden v naší evidenci, písemně nás o to požádejte a stanovte lhůtu pro evidenci.. Pracoviště: Josef škrkoň - techplast, a.s. - pracoviště česká třebová, Benátky, č.p. 2044, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Miluše Tučková, +420 465 531 038,464 622 338.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 90 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě DĚLNÍK VE VÝROBĚ - BRIGÁDA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Jedná se o letní výpomoc takzvanou "brigádu". , MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Česká Třebová, Práce je ve dvousměnném režimu, ranní směna od 6:00 do 14:30, odpolední od 14:30 do 22:30., Nástup 16.7.2018 nebo 1.8.2018 nebo 15.8.2018, případně dle dohody., Práce je převážně ve stoje, občas je nutná i ruční manipulace. Vhodné především pro studenty nad 18 let.. Pracoviště: Korado, a.s., Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Pavla Kolářová, +420 465 506 343.