OBRAZEM: Děti probudily broučky

Helvíkovice /FOTO/ - Jeden z dubnových pátků v Helvíkovicích patřil tradiční broučkiádě. Děti s radostí přicházely se svými rodiči i prarodiči v krásných kostýmech, u mateřské školy je vítali usměvaví broučci.

Na cestu se vydalo 62 dětí a přes 60 dospělých, z toho bylo 18 účinkujících broučků. Děti na osmi stanovištích plnily různé úkoly, kde také dostaly malou odměnu od všech broučků. V cíli ještě párek, pití, omalovánku a na památku diplom. To byla nádhera, vidět tolik krásných broučků pohromadě! Všechny děti byly moc šikovné.

Dalším velkým překvapením byla ukázka nádherných koníků a jízda na nich pod vedením manželů Plundrových z Helvíkovic. Děti ukázněně stály v zástupu a s netrpělivostí čekaly, až se svezou na koníkovi. Nechyběl ani stánek s popcornem, cukrovou vatou, balonky a milou a usměvavou paní Třískovou z Hradce Králové. O občerstvení se nám postaraly členky SDH Helvíkovice. Moc děkujeme.

Velké poděkování patří všem 18 účinkujícím broučkům za to, že svůj drahocenný čas věnují dětem. Rozzářená očka, radost a šťastné děti se svými rodiči a prarodiči – co víc si můžeme přát? Bez spolupráce MŠ s SDH Helvíkovice by tato tradiční hojně navštěvovaná akce nebyla možná. Moc děkujeme.

Anna Janebová - ředitelka MŠ