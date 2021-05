Celkem 90 cyklistů z osmi českých a 40 cyklistů z osmi polských měst se v pátek zúčastnilo CYKLO GLACENSIS. Letošní rok byl jednodenní a všechny cyklisty po společném setkání na hranicích čekala zpáteční cesta do domovů.

Účastníky přijel na kole do Orlického Záhoří pozdravit také tradiční patron akce Roman Línek. „Již druhá kniha historie Cyklo Glacensisu se chýlí k poslední stránce. Jsem rád, že jsem byl mnoho let její součástí a také letos jsem mohl pomoci k příjemnému průběhu tohoto česko-polského cyklo svátku, navíc covidu navzdory,“ uvedl Roman Línek v zápisu do kroniky Cyklo Glacensis.

Například z Lanškrouna vyráželo 8 turistů a turistek. Vzhledem k tomu, že tentokrát byla akce jednodenní, přiblížili se auty do Žamberka a odtud přes Kunvald- Bartošovice v Orlických horách. – Neratov dojeli do Orlického Záhoří.

„Počasí – až na vítr a zimu v Orlickém Záhoří – celkem ušlo a tak jsme odpoledne v Žamberku mohli konstatovat – že se akce vydařila. Pršet začalo až po příjezdu do Lanškrouna,“ napsal jeden z účastníků Zdeněk Šesták.

Finančně CYKLO GLACENSIS 2021 podpořila také města Lanškroun, Náchod, Choceň, Vysoké Mýto, obec Bačetín, Sdružení obcí Orlicko, DSO Region Orlické hory, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a hlavní organizátor akce Region Orlicko – Třebovsko. V cíli vítala účastníky Sopotnická dechovka a bylo zajištěné jednoduché občerstvení.