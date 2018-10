OBRAZEM: 100 let republiky v České Třebové

Management - Management Vedoucí 24 740 Kč

Vedoucí ostatních úředníků VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24740 kč, mzda max. 33300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz, Pracovní poměr: na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců, Termín nástupu: leden - březen 2019, případně dle dohody, Platové zařazení: 12. PT dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., Příjem přihlášek: do 30.11.2018, CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:, - komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovníka finančního odboru,, - komplexní zajišťování finančního hospodaření města, v tom zejména, o zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města,, o sestavení rozpočtu města,, o zpracování rozpočtových opatření,, o kontrola plnění rozpočtu,, o zpracování závěrečného účtu města,, o financování hospodaření města., POŽADAVKY NA UCHAZEČE:, - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,, - minimálně 5 let praxe,, - znalost účetnictví a rozpočtování subjektu veřejné správy, daňového systému ČR ve vztahu k činnosti obcí,, - znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v oblasti ekonomické a daňové správy,, - výborná znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Excel, MS Word),, - manažerské dovednosti, výborné komunikační schopnosti, dobrý písemný projev,, - flexibilita, spolehlivost, pečlivost, samostatnost,, - vysoké pracovní nasazení., Případné dotazy zodpoví: Ing. Marcel Klement, tajemník MěÚ, tel.: 465 514 222,, Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru MěÚ, tel.: 777 736 335, LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:, Přihlášku s přílohami doručte do 30.11.2018 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu:, Městský úřad Ústí nad Orlicí, Útvar personální a mzdové agendy, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte:, „Výběrové řízení č. 5/2018 – vedoucí finančního odboru – neotvírat“. Pracoviště: Město ústí nad orlicí, Sychrova, č.p. 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Marcel Klement, .