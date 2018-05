Obraz neměl dědice. V aukci na netu se o něj strhla rvačka

Pardubický kraj - Za pětinásobek původní ceny byl v elektronické aukci prodán obraz krajiny Pod Helfštýnem, který na Orlickoústecku propadl státu jako pozůstalost bez dědice.

Obraz Pod Helfštýnem.Foto: archiv ÚZSVM

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí připadl na základě rozhodnutí soudu z rozsáhlejší pozůstalosti. Protože o výtvarné dílo Františka Smolky neprojevila zájem žádná organizační složka státu, obraz byl nabídnut k prodeji prostřednictvím nového elektronického aukčního systému. Začínalo se na 250 korunách, přihazovat se mohlo po desetikoruně. Hned po zahájení aukce se našel první zájemce a v jejím závěru se o krajinku rozhořel litý „souboj“. Za třicet minut padlo 36 příhozů, celkem jich bylo učiněno pětapadesát a konečná cena obrazu se vyšplhala na 1365 korun.

Přes 200 aukcí

Prodej prostřednictvím aukce se v tomto případě osvědčil. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spustil aukční systém před třemi měsíci. „Od té doby již proběhlo přes dvě stě aukcí movitého majetku a zájem nás příjemně překvapil,“ uvedla referentka ÚZSVM Tereza Frančová a dodala: „Prodaly se i věci, které se předtím nepodařilo prodat ve fyzické aukci. V elektronických aukcích prodáváme majetek, který již ÚZSVM nepotřebuje ke své činnosti a nepotřebují jej ani jiné státní instituce, dále předměty získané rozhodnutím soudu nebo správního orgánu o propadnutí věcí a ze soudních úschov a také předměty po zemřelých bez dědiců.“ Věci, které připadly státu, jsou nejdřív nabízeny jiným státním institucím, například muzeím, galeriím nebo dětským domovům, pokud je nechtějí, prostor dostane veřejnost. Seznam věcí prodaných v e-aukci je opravdu pestrý, úřad díky nim už „udal“ hliníkový žebřík, paroží, kávovou soupravu vzoru „cibulák“, lopatu na sníh, harmonium, rybářské pruty nebo Škodu Felicii.

Připravují se další elektronické aukce, na webu nabidkamajetku.cz se zájemci utkají například o rybářské pruty, obraz muže v důstojnické uniformě nebo o zahraniční známky.

Novou doménu www.nabidkamajetku.cz spustil ÚZSVM na začátku února a zahrnuje jím zprostředkované nabídky majetku, jak uvnitř státu, tak i předměty nabízené veřejnosti k prodeji nebo pronájmu. „Doména má již přes 77 tisíc unikátních uživatelů, což považujeme za obrovský úspěch. Pokud by ji využívaly všechny státní instituce, pak na jednom místě by byla koncentrována inzerce i prodej nepotřebného majetku státu a občané by tak nemuseli navštěvovat stovky webových stránek různých státních institucí, jako je tomu dnes,“ dodali úředníci ÚZSVM.