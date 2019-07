„Město se na základě výsledků veřejného projednání dále pokusí dohodnout pro občany přijatelnější řešení stěn, především v ulicích Slovanská a Tykačova a dále pak řešení případných plotů kolem trati v oblasti Parníka,“ informoval po setkání českotřebovský místostarosta Dalibor Zelený.

Původní návrh se lidem nelíbí

Původní návrh protihlukových opatření, která mají snížit negativní vliv železniční dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, vyvolal mezi lidmi v České Třebové značný odpor. Vznikla petice, kterou do loňského června podepsalo přes 1200 signatářů. Pětimetrové stěny kritizoval i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Investorem je Správa železniční dopravní cesty.

Veřejnému projednávání předcházelo setkání s obyvateli dotčených lokalit, které jsou zatíženy nadměrným hlukem ze železniční dopravy. „Ukázalo se, že organizace setkání byla dobrým nápadem. Lidé měli možnost v klidu seznámit vedení města, investora i zhotovitele nové studie se svými názory a požadavky. Víme, co opravdu chtějí lidé, kteří bydlí přímo u kolejí a kteří jsou hlukem i navrženým řešením dotčeni nejvíce,“ shrnul průběh jednání místostarosta.

Město dál jedná s investorem

„V současné době se dle dohody s investorem pracuje na vizualizaci. Precizuje se především v lokalitách Slovanská a Tykačova, aby bylo možné zjistit přesné umístění od koleje i výšku nad terénem. V oblasti Tykačovy ulice pak investor přislíbil provedení studie oslunění,“ sdělil Zelený s tím, že výsledky by měly být známy v průběhu července a srpna. „Na podzim pak chceme finalizovat postoj města cestou rozhodnutí rady a zastupitelstva,“ dodal místostarosta.

Ve Slovanské ulici lidé požadují nahrazení tři metry vysoké a 160 metrů dlouhé stěny individuálními opatřeními. „S těmi by ale museli souhlasit všichni majitelé všech nemovitostí, kde je hlukový limit překročen,“ upozornil Zelený. Podobná situace je i v Tykačově ulici, kde měly rovněž vyrůst třímetrové, 330 metrů dlouhé stěny.

„Zde bude řešení komplikovanější, protože jde o mnohem více domů, což znamená složitější dohodu všech i vyšší náklady na individuální odhlučnění,“ podotkl místostarosta.

Naopak v oblasti Parníku lidé požadují navrácení stěn v celé délce kvůli nadměrnému hluku z brzdících nákladních vlaků. Nicméně i zde chce město hledat možná východiska.

„Máme samozřejmě zájem v co nejširší míře zohlednit oprávněné požadavky obyvatel při dodržení všech příslušných stavebních předpisů a zákonů. Záleží nám na tom, aby rekonstrukce uzlu proběhla. Potřebujeme méně hlučný železniční svršek, bezbariérové nádraží i nový přístup od Korada do Borku a od nádraží do CZ Loko,“ připomněl Dalibor Zelený.

Železniční uzel čeká modernizace

Modernizace železničního uzlu, kterou plánuje Správa železniční dopravní cesty, by měla začít v příštím roce. Původně se počítalo se zahájením stavebních prací už letos na podzim. Rekonstrukce českotřebovského vlakového nádraží je plánována na tři roky. Proměnou mají projít podchody, mosty i nástupiště.

Zdevastovaný podchod u Korada nahradí lávka nad kolejemi. Původně bylo v plánu vystavět jen schody a nájezdovou rampu. Promění se také podchod ke společnosti CZ Loko. Ten stávající totiž neodpovídá ani výškově, ani staticky. Rozšiřovat a zajišťovat se budou i všechny mosty na území města.