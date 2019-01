České Libchavy – V těchto dnech se dokončuje demolice jedné z nelichotivých dominant Českých Libchav. Chátrající objekt nedostavěného Penzionu Cyklorelax nechala obec na vlastní náklady odstranit za více než 3,5 milionu korun.

Projekt Penzionu Cyklorelax, který měl být ideálním místem pro odpočinek i sportovní vyžití, se soukromému investorovi nepodařilo dotáhnout do konce. I přesto, že na jeho realizaci měl přislíbenou dotaci ve výši více než 30 milionů korun, skončil v insolvenci. „Více než dvacet let to tu dělalo ostudu, proto nám nezbylo nic jiného, než si toho černého Petra vytáhnout. V loňském roce jsme stavbu za 650 tisíc koupili a připravili projekt na demolici," řekl starosta Jan Krčmář. Plochu po stavbě hodlají prozatím zatravnit.

Historie stavby Někdejší hospodu začala obec ještě před rokem 1989 přestavovat na motorest.

Po revoluci se však rozestavěný objekt navrátil v restituci původním majitelům, kterým byl později státem odebrán a prodán soukromému subjektu.

Přestavba na Penzion

Cyklorelax však byla kvůli insolvenci na dlouhou dobu přerušena, dokud stavbu obec neodkoupila zpět.

Prosadit likvidaci stavby nebylo pro zastupitele jednoduché. Ještě před revolucí se totiž na opravách někdejšího hostince podíleli brigádně sami občané. „Pamětníci, kteří se na tom nadřeli, nám to asi jen tak neodpustí," myslí si Jan Krčmář.

Na veřejném zasedání, které zastupitelstvo uspořádalo ještě před odkupem stavby, však většina přítomných uznala, že z důvodu bezpečnosti bude lepší objekt odstranit: „Dali jsme samozřejmě hlasovat, kdo je pro, aby se to zbouralo. Více než tři čtvrtiny se shodly na tom, že jiná možnost není. Chtěli jsme to udělat kvůli bezpečnosti, protože tam chodily děti. I když byla stavba zabezpečená, tak vstup vždy někdo vypáčil."

Fakt, že je budova skutečně v havarijním stavu a její budoucnost tak už není možná, se potvrdil krátce před demolicí, kdy došlo k samovolnému vyvalení obvodové zdi.

O dalším využití stavebního pozemku zastupitelé zatím nerozhodli, není ale vyloučeno, že by tu mohly vzniknout nové stavební parcely. Přípojky energií jsou dostupné.

Přednost před jednáním o novém využití pozemku dostanou podle starosty jiné investiční akce: „Čeká nás dodělat přípojky nové kanalizace. Chceme také vystavět cyklostezku na horní konec obce, což jsme odkládali už asi čtyři roky." Poté se snad obec podle Jana Krčmáře pustí i do přestavby budovy bývalé fary, kam by mohl být situován obecní úřad, který dosud sídlí v provizorních prostorech. Vzniknout by zde měla i společenská místnost pro setkávání občanů. „Zasedání teď děláme v jídelně mateřské školy. Kdysi se konala právě v hospodě, která se teď zbourala," dodal starosta.