Jarní prázdniny v Pardubickém kraji končí. Byly netradiční, lyžařské vleky stojí, a tak museli lidé hledat jiné vyžití. Třeba běžky. Rostoucí teploty a obleva ale podmínky pro běžkaře zhoršují. V Orlických horách je sice stále dost sněhu, ale taje i tady.

Obleva v Orlických horách kazí radost běžkařům | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

"Kdyby tak vydržel sníh ještě měsíc. Užíváme si běžky a děti sáňkování. Je to už rozbředlé, ale ještě to jde a dá se jet," řekla Lucie Krátká, která do Orlických hor dorazila z Pardubic.