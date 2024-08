/MAPY, PLÁNY, FOTO/ Na mapě to vypadá hezky. Ale… Kraj začal chystat severovýchodní obchvat Lanškrouna, který by se napojil na plánovaný hlavní obchvat města silnice I/43. Severovýchodní přeložka by odvedla dopravu od Jablonného a Čenkovic mimo Králickou ulici, na I/43 by se napojila už v prostoru albrechtické drůbežárny. Jenže hlavní efekt takový odklon dopravy získá až po otevření samotného obchvatu I/43, který rozhodně nebude dříve než za osm let. Podívejte se v mapách na trasu obou plánovaných nových silnic.

Pardubický kraj plánuje stavbu nové silnice, která jako severovýchodní obchvat Lanškrouna propojí silnice I/43 a II/311 v Lanškrouně. "Zhruba 1,5 kilometrů dlouhý úsek umožní vozidlům jedoucím z Orlických hor vyhnout se městu, čímž se výrazně zlepší dopravní situace," uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Už je i jasné, kudy by plánovaná propojka měla vést. Ze stávající silnice II/311 se bude podle odsouhlaseného návrhu odpojovat poblíž mostku přes potok tekoucího od Horního Třešňovce, a to na jeho pravém břehu. Dále povede údolím potoka a na I/43 se napojí v místě, kde kruhovým objezdem v daleké budoucnosti vyústí i zamýšlený hlavní obchvat Lanškrouna silnice I/43. Ten má být v prostoru dnešní odbočky k albrechtické drůbežárně. Podívejte se v galerii na plánky a fotky.

„Jsme na počátku plánování stavby této nové přeložky silnice II/311. Lanškroun trpí provozem aut a zvýšenou hlukovou zátěží. Upustili jsme od původního záměru přeložit tuto silnici uvnitř města a rozhodli jsme se vybudovat přeložku před vjezdem do města už s vizí napojeni na budoucí obchvat plánovaný Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD),“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš. Poznamenal, že silnice II/311 není konstruovaná na takový objem dopravy, který po ní nyní jezdí.

"Ani křižovatka, kterou je napojena na komunikaci I/43, není pro řidiče a chodce zrovna přívětivá. Plánovaná propojka by městu Lanškroun velice pomohla. Lidé jedoucí od Čenkovic by vůbec nemuseli sjíždět do města, ale mohli by plynule pokračovat ve své cestě. Ulice Králická (II/311) je silnicí, kde je škola, jsou tam obytné domy. Není vhodná pro takovou zátěž, jakou v současné době má,“ přidal se starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

"Na schůzce, která se uskutečnila v polovině srpna, jsme si rozdali úkoly tak, aby se mohlo začít ihned projektovat,“ dodal Kortyš. Hejtmanství je investorem silnice.

Přibližný náčrt trasy propojky I/43 a II/311 na letecké mapě (červenou barvou), pro zvětšení rozklikněte:

Přeložka však bude mít největší smysl právě až po napojení na hlavní obchvat města, tedy přeložky silnice I/43, který je ale zatím také pouze na papíře. Do té doby se budou auta od Čenkovic a Jablonného nadále vracet do města. Ale ano, uleví se aspoň Králické ulici.

Infoleták ŘSD o obchvatu Lanškrouna najdete ZDE. O termínu stavby obchvatu v něm není ani zmínka.

Příprava hlavního obchvatu města přitom zatím moc nepokročila. Teprve v roce 2021 byla zpracována vyhledávací a technická studie. Následně také záměr projektu, který byl Ministerstvem dopravy schválen vloni v lednu. "Následovat bude proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Bude zadáno zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení. V květnu letošního roku byla uzavřena smlouva na zadání zpracování podkladů EIA," píše ŘSD ve svém infoletáku k obchvatu.

To připouští i kraj. "Další zklidnění dopravy v Lanškrouně přijde se stavbou obchvatu, který by mělo Ředitelství silnic a dálnic vybudovat do roku 2032. Stávající silnice I/43 je součástí sítě silnic I. třídy, která propojuje východní Čechy se střední Moravou. V současném stavu je silnice I/43 vedena zastavěným územím Rudoltic, Lanškrouna a Albrechtic," uvedl Barták.

Podívejte se na trasu plánovaných silnic a lokality jejich vyústění v galerii:

Mnohým jsou takové termíny ale pro smích. "Bavíme se o roce 2032? Kolikrát se do té doby budou starosta a krajští politici ještě bít v prsa? Před každými krajskými a komunálními volbami," napsal na Facebook lanškrounské radnice čtenář Hynek Brýdl. A je skutečností, že i avizovaný rok 2032 poněkud visí ve vzduchoprázdnu. Samotné ŘSD totiž oficiálně s žádnými termíny neoperuje.

Na výpadovce I/43 z Lanškrouna na Králíky projede denně podle posledního sčítání dopravy kolem 4000 aut, na II/311 jen zhruba o tisícovku méně. Na průjezdu samotným Lanškrounem, kterému uleví až hlavní obchvat, je však hustota provozu mnohem větší, až 12 tisíc aut za den. Nejhorší je situace v západní části města, kde se napojuje silnice z Ústí nad Orlicí.

"Z hlediska dopravního zatížení je nejhorší situace právě v centru Lanškrouna, který je významným zdrojem a cílem dopravy v oblasti. Navíc se zde se silnicí I/43 střetávají i krajské silnice II. třídy. Vedle nich se do I/43 napojují ještě několik silnic III. tříd a místní komunikace," připustil Kortyš.

K hlavnímu obchvatu města silnice I/43:

Plánovaný hlavní obchvat města má mít délku 6022 metrů. V začátku úseku trasa využívá stopu stávající I/43, od které se potom odklání a vede v dlouhém oblouku jižně kolem města. Naplánované jsou tři protihlukové stěny v celkové délce 980 metrů. Součástí jsou i tři kruhové křižovatky a jedna klasická. Předpokládaná cena je podle ŘSD 970 milionů korun bez DPH. Na obchvat má výhledově pak navazovat i celková přeložka silnice I/43 (ZDE a ZDE), která by odvedla tranzit mezi Svitavami a Králíky, potažmo polským Klodzkem, mimo zástavbu na trase současné klikaté I/43.

