/OBRAZEM/ Druhý říjnový den oslavila choceňská Obchodní akademie důležité výročí. Sto let od vzniku si připomněli pamětníci z řad současných i někdejších studentů a pedagogů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.