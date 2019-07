Že jste o něm ještě neslyšeli? Rozlehlý statek stojí přímo u frekventované silnice I/11, jakmile ale zajdete za vrata, čeká na vás oáza klidu.

Zvěřinec i spižírna

Statek patří pod Šťastný domov Líšnice a jeho budování trvalo více než pět let. Svůj domov tu našlo na pětadvacet koní, ale i další zvířectvo.

„Jsou tu oslíci, ovečky, kozy, beránek, poníci, andulky, drůbež, volek Otík, pohybuje se tu i spousta koček, sem tam nějaký pes,“ vyjmenovává koordinátorka Michaela Kaplanová.

Kromě toho tu funguje bylinková zahrádka, Dědova spižírna a také venkovní herna pro děti. Prázdninový provoz je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, vstupné je 25 korun na osobu, děti do 100 centimetrů a osoby s průkazem ZT(T)P neplatí.

Už o víkendu se tu koná druhý ročník Pouti na statku, která nabízí pestrý program. Kromě toho se statek zapojil do sbírky pro Psí domov v Lukavici na Rychnovsku, na statku slouží sběrný box s podtitulem Naplňme psí misky. Až do 4. srpna se tu vybírají granule, konzervy, těstoviny, rýže, pamlsky, deky, ručníky, prostěradla, hračky, sudy, barely i velké uzavíratelné kbelíky. Pomoci může každý.

Pouť na Babiččině statku se koná už podruhé. Začíná v sobotu v 10 hodin, v programu je divadelní pohádka Bajaja a Sůl nad zlato, konibus, jízdy na koních a hrátky v pěně. Součástí bude i pohádková soutěžní stezka, střelnice, malování na obličej či možnost svezení na kolotoči na kliku.