O voličský průkaz je možné požádat do středy

Pardubický kraj - Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Kdo by rád odevzdal svůj hlas, ale nebude se 20. a 21. října zdržovat v místě svého trvalého pobytu, můžeš volit na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

Voličský průkaz. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Na vyřízení voličských průkazů už však mnoho času nezbývá. Požádat o něj osobně na obecním úřadě v místě trvalého pobytu voliče je možné do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tedy do 18. října do 16.00 hodin.



Například Městský úřad v Chrudimi zaznamenal poměrně velké množství žádostí o vydání voličského průkazu. Jak uvedla vedoucí správního odboru Eva Doležalová, v pátek 13. října jich úředníci vyřídili 150. Zároveň připomněla, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.



„Žádné podstatné změny v Chrudimi při volbách nebudou. Jen nejmenší volební okrsek č. 29 ve Vestci se přestěhoval z objektu zvaného 'Na váze' přímo do vesničky, do budovy Mysliveckého sdružení číslo popisné 29,“ dodává Eva Doležalová.