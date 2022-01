O očkování bez registrace byl v Chocni velký zájem. Příští zastávkou je Třebová

/FOTOGALERIE/ Mobilní očkovací tým v pátek 7. ledna dorazil také do Chocně. Od 10 hodin se v Panském domě na náměstí začalo očkovat, a to bez nutnosti předchozí registrace. Pro „tečku“ si během dne přišly zhruba dvě stovky zájemců. V příštím týdnu dorazí zdravotníci do České Třebové i do Králík.

Mobilní očkovací tým do Chocně dorazil 7. ledna. | Foto: Bohumil Bečička

„O tom, že se u nás bude očkovat, jsem se dozvěděl z místního zpravodaje. Tak jsem hned šel. Překvapilo mě, kolik je tu lidí,“ podivoval se Choceňák Bohumil Bečička. Ten si pro posilující dávku vakcíny přišel už dopoledne. Lidé si na místě mohli vybrat, jakou vakcínu jim zdravotnici aplikují. Očkování zajišťoval mobilní tým společnost Podané ruce. FOTO: U Lichkova se v neděli dopoledne srazila dvě auta, čtyři zranění V pondělí navštíví mobilní tým v Přelouči, kde se bude očkovat v prostorách sportovní haly. Další zastávkou budou Holice, Dolní Újezd nebo třeba Lázně Bohdaneč. Na Orlickoústecko se zdravotníci vrátí 13. ledna, kdy dorazí do České Třebové, o den později navštíví Červenou Vody, následovat budou Králíky nebo třeba Jablonné nad Orlicí. ​