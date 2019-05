Letos jsou šedomodré obálky obzvláště objemné. O přízeň voličů se uchází rovné čtyři desítky stran a hnutí. O možnost ovlivnit budoucnost Evropské unie usilují i tři desítky kandidátů z Pardubického kraje.

Z parlamentních stran vyslaly svoje kandidáty do klání o křesla v Evropském parlamentu pouze občanští a křesťanští demokraté, hnutí ANO a KSČM. Za Piráty, sociální demokraty, Okamurovu SPD, Starosty a nezávislé ani TOP09 z Pardubického kraje nikdo nekandiduje. Ze čtyřiceti stran a hnutí nominovalo alespoň jednoho kandidáta sedmnáct stran a hnutí.

Genderově jednoznačně převažují muži. Z třiatřiceti kandidátů z kraje jich je pětadvacet, žen pouze osm. Třetina potenciálních europoslanců je starší padesáti let, jde bez výjimky o muže. Nejpočetnější věkovou kategorií jsou kandidáti od třiceti do devětačtyřiceti let. Opět dominují muži, kteří tvoří necelé dvě třetiny. Mezi čtrnácti kandidáty je i pět žen. A tři ženy jsou zastoupeny rovněž ve skupině nejmladších kandidátů od jednadvaceti do devětadvaceti let. Mladých mužů v této kategorii kandiduje o dva více.

Nejstarším kandidátem je osmasedmdesátiletý Jakub Škodík z Pardubic, kterého nominovala Aliance národních sil. Kandiduje ze sedmnáctého místa. Naopak nejmladšími kandidáty jsou dva vysokoškolští studenti, oba mají dvaadvacet let. Ze Žumberku na Chrudimsku pochází Petr Žampach, který kandiduje z pátého místa za politické hnutí Ne-volím.cz. Druhý z kandidátů, Petr Tomka, kterého nominovala Demokratická strana zelených, trvale žije v Letohradu.

Nejvíc kandidátů, celkem osm pochází přímo z krajského města, čtyři jsou ze Sezemic, tři z Vysokého Mýta a po dvou z Holic, Lázní Bohdaneč a Žumberku.

Mezi potenciálními europoslanci z Pardubického kraje jsou jak nováčci, tak zkušení političtí matadoři. Tři z posledně jmenovaných jsou poslanci dolní komory českého Parlamentu. Za hnutí ANO kandidují z pětadvacátého místa Jaroslav Kytýr ze Svitav a ze sedmadvacáté pozice Jan Řehounek z Pardubic. A na pětadvacátém místě kandidátky KSČM najdeme poslankyni Květu Matušovskou z Javorníku na Svitavsku.

Podruhé se pokouší uspět ve volbách do Evropského parlamentu dlouholetý vysokomýtský zastupitel, děkan Fakulty informatiky a managementu a někdejší rektor Univerzity Hradec Králové Josef Hynek. Stejně jako v roce 2014 hájí i letos barvy ODS, ze kterou kandiduje ze sedmého místa.

Z desátého místa kandiduje za hnutí ANO zakladatel největší české realitky M&M Reality Milan Zavadil, který má trvalé bydliště v malé obci Spojil u Pardubic. Před pěti lety a vloni znovu zde neúspěšně kandidoval do obecního zastupitelstva.

Nejvíce kandidátů z Pardubického kraje posílá do klání o poslanecká křesla hnutí Pro Česko. Z dvanácti nominovaných žije v kraji rovných osm. Druhou nejpočetnější krajskou kandidátku má hnutí Cesta odpovědné společnosti. Z Pardubického kraje je pět kandidátů z šestadvaceti.