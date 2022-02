„Můj syn je v deváté třídě a teď se rozhoduje, kam půjde. Přihlášky se dávají do prvního března a nyní je ten správný čas na takový test,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel.

Maskot Zlatan, který žáky provází testem znalostí a předpokladů.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

Hlavní kampaň do škol půjde až příští školní rok, ale už nyní je test k dispozici žákům na webu. „Máme odezvu, že školy by to rády zařadily do výuky. Žáci by si test udělali přímo tam a pro učitele by to byl další pomocník v tom, jak je vést a směřovat,“ dodal Kozel.

V úvodu testu žák vyplní svůj věk, bydliště, následně se mu ukáží otázky se zaměřením na to, co ho baví, například jestli rád dělá pokusy, chce řídit auto, vést skupiny nebo účetnictví, vytvářet umění a podobně. Test vznikl ve spolupráci s pedagogickými psychology, kteří dosud podobným způsobem identifikovali schopnosti a talent dětí při osobním setkání. On-line platforma umožní dostat tuto možnost k většímu množství žáků, kteří si test mohou udělat v pohodlí domova. Test zabere zhruba deset až dvacet minut.

„Žáka čeká 60 otázek různých preferencí, priorit a nakonec mu vyjde personální profil. Ukáže se, k čemu má vlohy, k čemu tíhne, jestli je technického zaměření, jestli se hodí spíše do administrativy, jestli je kulturně zaměřen a tak dále,“ popsal průběh testu manažer projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje Ondřej Tušl.

Test využívá Hollandova hexagonálního modelu, který žákovy schopnosti a předpoklady rozdělí mezi šest oblastí, u nichž ukáže, do jaké míry se na ně hodí.

Výsledek žák obdrží do jednoho dne. Podle zkušeností některých rodičů jim dorazil zhruba za tři hodiny. Vedle doporučených škol, na které by se hodil a nachází se v blízkosti jeho bydliště, zjistí žák i jaké by mohl mít v daném oboru uplatnění, nebo do jakých firem by v kraji mohl později nastoupit. Jako součást projektu Parádní kraj se totiž snaží Pardubický kraj propojit školy i s firmami, které by studenty mohly v budoucnu zaměstnat a nabídnout jim vhodnou praxi již během studia.

„Ukáže vám to, na jaké obory se hodíte. Mně tam vyšla ekonomická diplomacie, něco co se týká výzkumu. Výsledek mě mile překvapil, opravdu mi to sedlo. Na burze škol si tím prošlo asi 300 dětí a zpětná vazba byla taková, že to opravdu funguje,“ řekla ředitelka Pardubického podnikatelského inkubátoru Petra Srdínková.

Více koní a větší výhry. Pardubické závodiště se chystá na dostihovou sezonu

Na test priorit navazuje druhá část, kde si žák může udělat vědomostní test, zda na daný obor a přijímačky má již dostatečné znalosti, nebo se ještě musí v něčem zlepšit. Oběma testy ho celou dobu provází kreslená postavička Zlatana, která ho gesty a slovy povzbuzuje a upozorňuje, v čem je dobrý a v čem by měl přidat.

„Je to vhodný doplněk pro to, abychom šli s dobou a správně rozdělili generačně silný ročník, který bude nyní nastupovat na střední školy,“ uvedl Kozel.

Podle zkušenosti rodičů, výsledky opravdu sedí na osobnost dítěte. „Testovala jsem to na dceři a ona si přála, aby jí vyšla učitelka, což se stalo. Psychologicky je to nastaveno tak, že člověk se tam opravdu najde,“ doplnila Srdínková.

Systém, který kraj využívá, vzbudil zájem i v dalších částech republiky. Máme docela dobrou odezvu, vzbudilo to velký zájem a v tuto chvíli se bavíme o tom, že by aplikaci převzaly i jiné regiony a mohla vy se z toho stát celorepubliková záležitost,“ řekl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, evropské fondy a inovace Ladislav Valtr.