Řemeslo doma, tak se jmenuje probíhající soutěž organizovaná projektem TECHNOhrátky. Ty se musely pozastavit, soutěží ale inspirují školáky druhého stupně základních škol v celém regionu a žáky středních odborných škol letos zapojených do projektu.

Nudě odzvonilo. Mimořádná soutěž TECHNOhrátek „Řemeslo doma“ zapojila kreativitu školáků v domácím prostředí. | Foto: TECHNOhrátky

Dozvědět se, že škola není, to zní nejprve každému školákovi jako skvělá zpráva. Ale když se nemůže potkávat s kamarády a sedí už několikátý den doma, tak už to najednou taková sláva není, neboť se plíživě vkrádá dlouhá chvíle. Organizátoři projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje se proto rozhodli zpestřit dětem současnou odluku od školních lavic. Vyhlásili kreativní soutěž na téma „Řemeslo doma“, která je určena žákům druhého stupně základních škol v celém regionu a rovněž žákům středních odborných škol zapojených do TECHNOhrátek 2020 po dobu trvání nouzového stavu z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru.