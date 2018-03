Města rozšiřují síť kontejnerů. Vytřídit lze rostlinný olej

Svitavsko – Papír, plasty a sklo dnes třídí už každá vesnice. Domácnosti ale mají i jiný odpad, který se zrovna do popelnice nehodí.

Kontejnerové hnízdo. Ilustrační snímek.Foto: Technické služby Chrudim

Litomyšli a Svitavám se osvědčily kontejnery na kovy, Pardubice nově rozjely sběr rostlinných olejů a Lanškroun bude rozdávat kompostéry.



ŠEDÉ KONTEJNERY NA PLECHOVKY

Plechovky od piva, paštik nebo kompotů už nemusí končit s ostatním odpadem v popelnici. Svitavy vloni v říjnu jako první v Pardubickém kraji rozmístily pět šedých kontejnerů, do kterých lidé hází kovový odpad.



Po několika měsících je vidět, že si na ně lidé zvykli, a proto nakoupí další. „Od podzimu proběhly dva svozy šedých kontejnerů, jeden na sklonku loňského roku a druhý na začátku března. Celkem jsme tímto odděleným sběrem zatím získali 650 kilogramů kovového odpadu, který jsme předali k materiálovému využití,“ sdělil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.



Po Svitavách se kontejnery na kovy objevily rovněž v Litomyšli u supermarketů. „Kontejnery jsou ve městě od podzimu minulého roku a v únoru udělala firma Liko první svoz. Jednoznačně se osvědčily, protože lidé do nich naházeli 320 kilogramů plechových obalů,“ informoval mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.



ŠEDÉ PŘIBUDOU

Zatímco mezi plasty a sklem se občas objevuje i jiný odpad, u kovů lidé třídí pečlivě a nevhazují s plechovkami třeba papíry. Obě města proto uvažují o přidání šedých kontejnerů. „S rozšiřováním počtu kontejnerů počítáme v návaznosti na budoucí rekonstrukce a rozšiřování sběrných míst ve Svitavách. Do konce příštího roku plánujeme instalaci dalších pěti kusů těchto kontejnerů,“ dodává Marek Antoš.



Novou barvou v oblasti třídění odpadů je oranžová. Ta se objevila minulý týden v Pardubicích. Obyvatelé sídliště Dubina mohou odkládat do pěti speciálních oranžových popelnic použitý rostlinný olej z domácností. Dosud ho vozili jenom do sběrných dvorů.



Jde o pilotní projekt, který se rozhodli v Pardubicích vyzkoušet v sídlištní zástavbě. Má ukázat, jaký zájem bude ze strany obyvatel o tuto službu i jak často bude třeba popelnice vyprazdňovat. „Záměrně jsme vybrali sídliště Dubina. Služby jej mají prakticky v dosahu, a budou tak moci pravidelně kontrolovat, jak jsou nádoby plněny a zda se nestávají terčem vandalů,“ řekl pracovník odboru životního prostředí pardubické radnice Roman Slach.



OLEJ DO ODPADU?

Do oranžových popelnic mohou lidé použité oleje a tuky z domácností odkládat v uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích. Nádoba na oleje a tuky je zabezpečena proti otevření a je také připoutána k pevné konstrukci, aby ji nikdo neodcizil nebo nepřevrátil. Na popelnici je popis, co do ní lze vyhazovat a co do ní rozhodně nepatří.



„Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace. Odpadní oleje a tuky se totiž sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je. Jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí. Přitom následně mohou být dál využity, například v energetice, a mohou přispět k šetření přírodních zdrojů,“ konstatoval ředitel Služeb města Pardubice – Odpady Jiří Strouhal. Pokud se oranžové popelnice osvědčí, nakoupí je Pardubice i do dalších městských částí.



Nemusí ale zoufat ani lidé v menších městech, někde mají speciální nádoby na použitý olej ve sběrných dvorech, jako třeba v Litomyšli.



Na jaře majitelé zahrad taky řeší problém, kam s trávou nebo listím. V Lanškrouně jsou i na toto připraveni. „Chceme v současné době vyřešit biomasu. Budeme mít k dispozici tisíc kompostérů a rozdáme je mezi občany. Dříve byly bio-popelnice, ale na ně už skončila dotace, takže je nahradíme kompostéry,“ vysvětluje lanškrounský místostarosta Miloš Smola.



ČIPY NA POPELNICE

V minulosti zkoušeli v Lanškrouně a Přelouči rozdávat tašky na tříděný odpad, ale zájem nebyl velký.



Kromě tradičních kontejnerů proto Lanškroun uvažuje o speciálním řešení. „Máme standardní kontejnery na papír, sklo a plasty, ale v současné době přemýšlíme navíc o motivačním systému. Hodláme pořídit kuka vůz, který bude mít vážící systém, a budeme kontejnery a popelnice čipovat,“ podotýká místostarosta Smola. Čipování zavedli už před lety na jižní Moravě. Obce mají přehled, kdo má jak plné popelnice, a navíc díky němu platí lidé méně korun za svoz odpadu.



Zastupitelům se totiž podařilo vysoutěžit nižší poplatky.