Připravili nové videoklipy

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy Pracovník/nice v sociálních službách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Kadlčíkova č.p. 280, 561 12 Brandýs nad Orlicí, Požadujeme:, - vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (rekvalifikační kurz je možné absolvovat i po nástupu do zaměstnání), - řidičský průkaz skupiny B, - klidná a empatická osobnost, - komunikační dovednosti, - základní znalost práce na PC výhodou, - schopnost práce v týmu i samostatně, - čistý trestní rejstřík, Nabízíme: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na masáže či vitamínové doplňky, 5 týdnů dovolené, Kontakt: Markéta Černá, DiS., vedoucí odboru sociálních služeb, telefonicky nebo osobně /Náměstí Komenského 203, 56112 Brandýs nad Orlicí/. Pracoviště: Město brandýs nad orlicí - odbor sociálních služeb, Kadlčíkova, č.p. 280, 561 12 Brandýs nad Orlicí. Informace: Markéta Černá, +420 720 976 791,465 544 211.

Číšníci a servírky ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Kozlovská č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MZDA: se skládá ze základní mzdy a prémií až do výše 20%, POŽADUJEME: , - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilitu, příjemné vystupování, - upřednostníme uchazeče z blízkého okolí, NABÍZÍME:, - motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, ŽIVOTOPISY NOSIT OSOBNĚ DO RESTAURACE NÁRODNÍ DŮM. Pracoviště: Drumel a co. s.r.o. - restaurace národní dům, Kozlovská, č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Ludmila Nejedlá, +420 777 701 755.