Rezidenti si za parkování ve vnitroblocích připlatí. Na sídlišti Trávník se platit nebude.

V souvislosti s tím se hned od začátku roku změní také ceník tohoto parkování. Nově systém umožňuje stání i návštěvníkům lokality.

Nerezident zaplatí za každou započatou hodinu 20 korun, maximálně však 100 korun za 24 hodin bez přerušení. Pro rezidenty se mění cena parkovacího oprávnění z původních 300 korun na rok na 800 korun na 24 měsíců.

Deník oslovil místní obyvatele a někteří z nich nebyli z nového nařízení příliš nadšení. „Nechci brát nikomu iluze, ale pokud se tady nezničí všechna zeleň, nebo se nepostaví pořádný parkovací dům, pak ve městě stejně všichni rezidenti nezaparkují,” poznamenal jeden z místních František Bohdan.

Nedostatek parkovacích míst je v České Třebové velkým tématem. Nové vedení města před časem zrušilo zpoplatněné parkování na sídlišti Trávník, které jen o měsíc dřív schválili jejich předchůdci. Podle starosty zrušené rezidentní parkování na sídlišti Trávník zatím zůstane bez změny. „Nařízení rezidentům ukládalo povinnost za své vozy stojící v lokalitě Trávník platit, zároveň však nikomu nedávalo jistotu, že na sídlišti po této úhradě skutečně zaparkuje,” vysvětlil důvod zrušení Řehák.

On sám doufá, že se městu v nejbližších letech podaří na sídlišti dostat do podobné situace, jaká nyní nastává ve zmíněných vnitroblocích. “Koncepční řešení parkování na sídlišti Trávník musí zahrnovat úpravu dispozic, tvorbu zcela nových parkovacích míst a jejich značení. To vše musí probíhat v těsné spolupráci se zástupci bytových družstev,” doplnil.

Křižovatku nahradí kruhák

Změny čekají nejen parkovací systém. Radní schválili také rekonstrukci chodníků v ulicích Kubelkova a Pod Březinou. Ta by měla začít na jaře příštího roku. Zároveň zde nechá město opravit 1,3 kilometru dlouhý úsek silnice od křižovatky s ulicí U Stadionu až po výjezd z města směrem na Přívrat. „Věřím, že se podaří předejít zbytečným průtahům a rekonstrukce ovlivní život obyvatel pouze v nezbytně nutné míře,” podotkl starosta.

Nový kruhový objezd má pak vyrůst v místě nynější křižovatky silnice I/14 s odbočkami na obce Semanín a Rybník. Podle plánu Ředitelství silnic a dálnic má být vybudován v roce 2024. „Tato křižovatka je velmi vytížená a kruhový objezd nesmírně potřebuje,” řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle starosty Řeháka stavba kruhového objezdu výrazným způsobem zjednoduší najíždění na silnici I/14 při výjezdu z daných obcí. „Denně po hlavním tahu projede v průměru přes devět tisíc automobilů, takže napojení je zvláště v některé časy komplikované. Zároveň zbudování objezdu u Korada vnímám jako první krok ke stavbě obchvatu města, který ulehčí dopravě v České Třebové,” dodal Řehák.

V neposlední řadě se rada rozhodla k instalaci dlouho plánového úsekového měření na silnici I/14 v lokalitě Křib, které povede od křižovatky s ulicí Bří Hubálků po křižovatku s ulicemi Tylova a Křib. „V tomto projektu navazujeme na předchozí vedení, kterému lokalitu jako vhodnou pro úsekové měření doporučila dopravní komise,“ uvedla místostarostka Petra Válková.

Dalším motivem ke zřízení radaru v lokalitě je fakt, že se nachází na začátku města, kde řidiči často nepřizpůsobují svoji rychlost dopravním omezením v obci.

„Sídliště Křib je jedním z největších v našem městě, veškerá občanská vybavenost pro obyvatele se však nachází na druhé straně hlavní silnice. Tím myslím především školu, školku a obchod. Přechodu přes hlavní tah se obyvatelé Křibu nevyhnou ani při cestě na nádraží,“ dodala Válková. Přesný termín zavedení ale nesdělila.