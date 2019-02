Ústí n. O. – Jak by mělo vypadat nové logo města Ústí nad Orlicí? Věž, jež se objevuje i ve znaku města? Zelené kruhy jako odkaz na Kociánku? Nebo smajlík pro veselou a pozitivní náladu?

Stovka návrhů

Stovka návrhů, která došla do soutěže vyhlášené městem, je nyní vystavena v Galerii pod radnicí, aby je mohla posoudit i veřejnost. Své práce poslalo šestačtyřicet tvůrců z různých koutů republiky, jednotlivci i celé zpracovatelské týmy. Zapojili se i studenti ústecké střední umělecko-průmyslové školy.

„Návštěvníci výstavy mohou projevit sympatie k některému návrhu a udělit mu svůj hlas. Hlasování je anonymní, návrhy jsou očíslovány. Lístečky jsou připraveny ve vestibulu galerie," uvedla Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace na ústecké radnici.

Usedlé, ale i poměrně odvážné návrhy, z těch nyní vybírají návštěvníci. „Z vystavených prací je pro mne alespoň polovina použitelná a z té poloviny bych si uměl nějakých deset návrhů představit jako logo města," konstatoval Jiří Fikejz. Mezi jeho favority patří logo ve tvaru smajlíka. „Symbol Ústí nad Orlicí? Hernychova vila, divadlo, nově Kociánka, nabízí se i dvě věže. Tyto symboly jsou však svým tradičním použitím už natolik obehrané, že by to chtělo něco nového, odtažitého. Proto mě smajlík zaujal, i když se dnes používá poměrně hodně a v různých obměnách, viz třeba logo televize Déčko," dodal Jiří Fikejz.

Radní rozhodnou

Výstava potrvá do posledního ledna. S názorem veřejnosti se poté seznámí rada města, která celou soutěž vyhodnotí a uzavře. Členem hodnoticí komise byl i i ústecký starosta Petr Hájek. Jak přiznal, má mezi vystavenými pracemi svého favorita, i když to zrovna nebyla láska na první, ale až druhý pohled. „Poté, co jsme jednotlivé návrhy rozebrali, definovali jsme tři, ze kterých by měla vybírat rada města. Nyní, než rozhodneme, posbíráme informace od veřejnosti, pro rozhodování však nebudou závazné," uvedl Petr Hájek.

Loga používají města pro svoji jednotnou prezentaci, například v tiskových materiálech, na reklamních a upomínkových předmětech nebo na svých webových prezentacích.