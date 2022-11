Návrhy jízdních řádů dostali starostové minulý čtvrtek. „Starostové se mohou vyjádřit do 11. listopadu. Počet spojů se nemění a nejsou v nich žádné zásadní změny. Pokud ke změnám došlo, stalo se tak na vyžádání obcí,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Dopravci neavizují žádné problémy, které by měly vést k poklesu výkonů autobusových spojů. Kraj počítá s tím, že už v příštím roce by se v některých oblastech měly začít objevovat poptávkové autobusy. V současné době se řeší způsob financování a také oblasti, kde by mohly jezdit. Jedná se například o trasu mezi Prosečí a Litomyšlí, Českou Třebovou a Litomyšlí nebo Ústím nad Orlicí a Sloupnicí.

Poptávkové autobusy jsou menší než klasické autobusy a mají i menší spotřebu. Navíc reagují na aktuální zájem cestujících a nemusejí tak nutně objíždět celou trasu. Což znamená nejen úsporu, ale také zajištění autobusové dopravy v místech, kde se ekonomicky výrazně nevyplatí provozovat klasickou linkovou autobusovou dopravu. Cestující si je mohou objednat přes internetovou aplikaci.

„Předpokládám, že k jejich nasazení dojde v první polovině příštího roku,“ dodal Kortyš.