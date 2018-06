Nové atrakce, které byste rozhodně neměli minout

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) Pracovník kontroly kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme kolegu na pozici pracovníka kontroly kvality., , Popis pozice:, - vizuální a měrová kontrola výrobků, ověřování shody s výkresovou dokumentací, - vedení záznamů o provedených měřeních, - popisování a balení hotových výrobků a jejich příprava k expedici, - pracujeme v režimu 12hod. směn (denní/noční, po - pá), , Požadujeme:, - technicky zaměřené vzdělání, - znalost práce se strojírenskými měřidly, - orientaci ve výkresové dokumentaci, , Nabízíme:, - stabilní, různorodou práci, - odpovídající finanční ohodnocení, - balíček firemních benefitů (příspěvek na dopravu nebo ubytování, dotované stravování, možnost dalšího vzdělávání a jiné výhody).. Pracoviště: Brück am spol. s r. o., 565 43 Zámrsk. Informace: Lucie Vomáčková, +420 465 500 826,606 062 802.

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 20 000 Kč

Provozní elektromechanici OPERÁTOR/KA SMT LINKY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Vysoké Mýto, , PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - uvedení SMT Linky do provozu, - obsluha a údržba osazovacích strojů , - zakládání desek plošných spojů do zásobníků linky, - nastavení linky k zajištění kvalitního pájení, - kontrola zapájených DPS a jejich případné opravy, - zakládání součástek do podavačů , - samostatná odpovědná práce, - zodpovědnost za kvalitu výrobků, , POŽADUJEME: , - SOU, SŠ elektrotechnického, technického nebo , strojírenského oboru, - zájem o daný obor, ochotu se vzdělávat, - praxe v elektrovýrobě výhodou, - pečlivost, zručnost, zodpovědnost,logické myšlení, - ochutu pracovat v třísměnném provozu, , NABÍZÍME: , - zajímavé platové podmínky , - práci v malém kolektivu, - příplatky za směny, - zázemí moderní české firmy , - firemní benefity, - práce v tichém a čistém prostředí, - práce v sedě i ve stoje, , V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: p.mattasova@mikroelektronika.cz nebo volejte na tel. 731450486. Pracoviště: Mikroelektronika spol. s r.o., Dráby, č.p. 849, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Pavlína Mattasová, +420 731 450 486,465 467 174.