Novákovi „vládnou“ okresu, Hastrman a Švejk je tu sám

Orlickoústecko - Nejčastější příjmení v zemi a okrese? Jasně vedou Novákovi, ale ne ve všech městech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ archiv

Česká republika je zemí Nováků. Jedná se o nejčastější české příjmení. Konkrétně tu žije 68 693 nositelů tohoto příjmení. Ne ve všech 14 krajích vítězí Novákovi, na jižní Moravě vedou Svobodovi, na Vysočině Dvořákovi, v Olomouckém kraji Pospíšilovi a na Plzeňsku Černí.

V Pardubickém kraji i přímo v okrese Ústí nad Orlicí ale Novákovi drží první příčku. Nováků v okrese žije 521 a jejich ženských protějšků 487. Hned za nimi se drží Novotní a následují Duškovi, Markovi, Skalická a Dostál, zatímco v kraji jsou na předních místech ve statistikách Dvořákovi, Svobodovi a Kučerovi. Srovnáme-li sousední okresy, tak třeba na Svitavsku žije nejvíce Dvořákových a až pak následují Novákovi.

Novák vs. Marek

Rozdíly jsou ale patrné i napříč okresem Ústí nad Orlicí. Zatímco na Vysokomýtsku a v okresním městě a spádové oblasti žije nejvíce Novákových, tak v deset kilometrů vzdálené České Třebové a okolí vyhrávají Rybkovi. Příjmení Novák má v této oblasti jen 47 lidí. Podobně je na tom Lanš-krounsko, kde bydlí nejčastěji Markovi. Podle jednoho se v Lanškrouně jmenuje dokonce náměstí. Jde o Jana Marca Marci, renesančního lékaře, fyzika a matematika, který se narodil koncem 16. století v Lanškrouně.

Nejčastější příjmení v okrese

Okres:

1. Novák 521

2. Nováková 487

3. Novotný 445

4. Novotná 440

5. Dušek 431



oblasti:

Česká Třebová

1. Rybková 82

2. Rybka 80

3. Dvořák 78

Králíky

1. Kubíčková 40

2. Kubíček 39, Urban 39

3. Stejskalová 38

Lanškroun

1. Marek 169

2. Marková 158

3. Skalická 154

Ústí nad Orlicí

1. Novák 123

2. Dušek 108

3. Nováková 106

Vysoké Mýto

1. Novák 203

2. Nováková 195

3. Novotná 146

Žamberk

1. Moravcová 170

2. Faltusová 164

3. Moravec 155



Taky tady žije jeden a jedna…

Áč, Puchýř, Babišová, Buřič, Bačkora, Cameron, Dařbujan, Kain, Wojtylová, Sova, Srna, Švejk, Jetel, Lev, Maňas.

Na devátém místě statistiky se drží Novák v Králíkách a okolí, protože tady se nejvíce vyskytují Kubíčkovi, Urban a Stejskalová. Hluboko v tabulce skončil Novák v oblasti u Žamberku. Podle statistických údajů zde žije nejvíce paní Moravcových a Faltusových. Za nimi jsou Moravec, Doleček, Hubálek a také Faltus s Kalousem.

Mít nejčastější příjmení, nebo naopak ojedinělé? Ani jedno není prý žádná výhra. „Na základní škole jsme byli ve třídě tři Nováci, z toho ještě dva se stejným křestním jménem. Učitelka vyvolala Nováka a nevěděli jsme, kterého myslí,“ vzpomíná Josef Novák z Vysokého Mýta.

Z analýzy četnosti výskytu příjmení v okrese ale vyplývá také dlouhá řada těch, jejichž nositele bychom spočítali na prstech jedné ruky. A dokonce je i mnoho těch, jejichž příjmení se objevuje pouze jednou.

Mezi příjmení, která se v okrese vyskytují jedenkrát, patří i Bělehrádek. V kraji jich žije 8 a v celé republice 82. Ten orlickoústecký se jmenuje Jaroslav a je to chirurg v Litomyšlské nemocnici. „Přišel jsem do Vysokého Mýta z Moravy, kde žije velká rodina Bělehrádkových. To je zvláštní, že jsem sám. Ve škole jsem byl taky jediný. Myslím, že to příjmení je ojedinělé a ubývá. Mám dceru, která se vdala. A syn má dvě dcery, takže tam taky nebude pokračovatel,“ říká lékař Jaroslav Bělehrádek.

Na Orlickoústecku žije mimo jiné jeden Dařbujan, ale Pandrhola žádný, taky Kain, ovšem Ábelů žije v zemi dvacet. Někde u Žamberku bychom našli pana Kaczynski, možná je to vzdálený potomek bývalého polského prezidenta, který zahynul při leteckém neštěstí. Najdeme tu i paní Babišovou, Wojtylovou, Bohatou nebo Erbanovou…

Pan Hastrman žije v oblasti Žamberku a je jediný toho příjmení nejen v okrese Ústí nad Orlicí, ale také v celém Pardubickém kraji, ovšem v zemi žije Hastrmanů celkem 21.

A i když se říká, že Češi jsou národ Švejků, tak v okrese žije pouze jeden, v kraji 16 a v celé republice 32. Takže tak špatné to nebude.