Nová okna, střecha i vikýře. Úřad v Žamberku čeká velká rekonstrukce

Žemberk - Omezení provozu budou minimální, slibuje radnice. První přijde už tento týden.

Nová okna, střecha i vikýře. Úřad v Žamberku čeká velká rekonstrukceFoto: Deník/ Iva Janoušková

V Žamberku jsou budovy radnice dvě. Jednu z nich si letos do parády vezmou dělníci. Budovu v Nádražní ulici totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce, město přijde na sedmadvacet milionů korun. Ruku v ruce s tím ale půjde i omezení provozu, realizace je rozfázovaná do dvou let a první práce začnou už tento týden.

Promění jednací sál

Budovu, kde kromě úřadu sídlí pošta, úřad práce a žamberští strážníci, čeká úprava zevnějšku i vnitřních prostor. Minulostí brzy budou obloukové vikýře, které nahradí moderní pásové, objekt bude zateplen moderní nadkrokevní izolací a dostane novou střechu. „Podkroví bude rozšířeno o dosud nevyužívanou část nad úřadem práce, zajímavá proměna čeká sál zastupitelstva i současné podkrovní kanceláře. Dojde k bezbariérovému zpřístupnění všech podlaží budovy vestavbou osobní plošiny a propojením chodeb obdobně, jako je tomu dnes ve druhém nadzemním podlaží, kde sídlí městská policie,“ popsala další úpravy vedoucí odboru regionálního rozvoje Lenka Fránková s tím, že výměny se dočká i topení, větrání a osvětlení. Město na největší investiční akci roku využije dotaci 4,6 milionu korun od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Omezení provozu úřadu mají být minimální, aktuálně ale radnice upozorňuje na první z nich, a to z důvodu plánované výměny okenních výplní v zadním traktu budovy radnice. „Od 5. do 9. dubna budou omezeny služby oddělení majetku, investic a redakce Žamberských listů. Od 12. do 16. dubna bude mimo provoz stavební úřad, oddělení územního plánování, památkové péče a kancelář manažerky dotací,“ stojí na městském webu.

Víte, že…

Žamberk je jedno ze šesti měst s rozšířenou působností? Na jeho městském úřadě si obyvatelé spádových měst a obcí mohou zažádat například o nový občanský a řidičský průkaz či pas. Vedle Žamberka jsou to v okrese ještě Lanškroun, Králíky, Česká Třebová, Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí.

Splatili dluhy

Poprvé v novodobé historii bez dluhů. To je aktuální bilance města Žamberk. „Při sestavování rozpočtu města na rok 2018 jsme s ohledem na výbornou finanční kondici města navrhli vyčlenit v rozpočtu prostředky na mimořádnou splátku celého stávajícího úvěru ve výši 7.976.000 korun,“ konstatoval místostarosta Žamberka Oldřich Jedlička. Největší zadlužení města bylo v roce 2006, kdy dlužná částka přesáhla 73 milionů korun.