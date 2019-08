Početnou edici knih s leteckými fotografiemi Česko z nebe z dílny zlínského CBS Nakladatelství doplnila nedávno vydaná kniha s leteckými fotografiemi zvaná Orlickoústecko z nebe.

„Knihou Orlickoústecko z nebe vám přinášíme netradiční pohledy na místa tak, jak je zná málokdo. Při tvorbě knihy jsem poznal, že okres Ústí nad Orlicí má vše, co by se v knize mělo objevit. Ať jsou to lyžařská centra, která se rozléhají v Orlických horách i po pohoří Králického Sněžníku, nebo Pastvinská přehrada lákající turisty k návštěvě či města a obce, které svou architekturou a památkami zdobí celý region,“ říká jeden z autorů Stanislav Duplinský.