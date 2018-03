Noc s Andersenem: v Letohradě děti vyrazily za skauty

Letohrad /PÍŠETE NÁM/ - Letos jsme s Andersenem v knihovně nocovali pojedenácté. Tématem letošní noci byly Foglarovy Rychlé šípy.

Úderem sedmnácté hodiny se v knihovně sešlo z původně 25 přihlášených, pouze 18 dětí (chřipka dorazila i do podhůří). Po úvodním povídání o Jaroslavu Foglarovi, jeho knihách a časopisu Rychlé šípy, se postupně tři skupinky dětí s doprovodem vydaly na dvoukilometrovou cestu „Za záhadou hlavolamu“.



Cesta byla značená a děti na ní plnily úkoly: hledaly jména členů Rychlých šípů, vlastnosti správných kluků, podle obrázků různé druhy „bobříků“ a pomocí morseovky luštily název časopisu TAM-TAM. Posledním úkolem dětí bylo vyluštit šifru a najít Tleskače s hlavolamem Ježka v kleci.



Cílem cesty byla klubovna skautů místní části Kunčice. Skautům moc děkujeme za ochotu, s kterou nám klubovnu půjčili. A když už jsme byly na návštěvě u skautů, vyzkoušeli jsme něco z toho, co by měl správný skaut umět. Bylo potřeba naštípat dříví, rozdělat a udržovat oheň a postarat se o jídlo. Vařil se čaj z malinových a jahodových listů a bramborový guláš. Na začátku jsme měli strach, jak se s tím děti poperou, ale zvládly to na jedničku: oloupaly a nakrájely cibuli, brambory i salám a na ohni nic nepřipálily :).



A zatímco se guláš vařil, zazpívali jsme si trampské písně, naučili se vázat uzle a zahráli si různé vědomostní a zábavné soutěže. A pak bylo uvařeno… Každý vyfasoval ešus, lžíci a porci vlastnoručně připraveného guláše. A skromnost stranou, opravdu se nám povedl a byl vynikající! Po jídle jsme už museli pospíchat. Umyli jsme ešusy a lžíce, uklidili po sobě klubovnu a vyrazili jsme zpět do knihovny.



Po příchodu si děti vyčistily zuby, převlékly se do pyžam a většina z nich byla tak unavená, že se těšila do spacáků. Naše pohádková babička, paní Hlaváčková, už byla nachystaná a neúnavně dětem četla pohádky na dobrou noc. Okolo půlnoci se do říše snů odebrali i ti nejstarší nocležníci.



Ráno přišlo brzy. Po snídani a rozdání andersenovských pohlednic a malých dárků byla ještě chvíle na knihy, časopisy a hry. Okolo osmé hodiny už přicházeli první rodiče si vyzvednout své ratolesti.



Další Noc s Andersenem skončila. Dětem jsme snad připravily noc plnou nových zážitků a my jsme šťastné, že vše dobře dopadlo. Knihovnice letohradské knihovny