Nízká účast? Postižení z domova k urně nechodí

Anenská Studánka - Tradičně velmi nízkou volební účast měla Anenská Studánka na Orlickoústecku. Ve druhém kole prezidentských voleb přišlo k urně jen 44,37 procenta voličů.

Kostel v Anenské Studánce.Foto: Pavel Sedláček

Má to své důvody. „Není to tím, že by nebyl zájem. Nízká účast v naší obci je výrazně ovlivněna tím, že se zde nachází domov pro postižené, ve kterém je hlášeno k trvalému pobytu 54 občanů. Tito lidé jsou mentálně i fyzicky postižení,“ říká starosta Jaroslav Paar.

Před novelou občanského zákoníku byla většina z nich zbavena způsobilosti, a to i ve vztahu k volebnímu právu. „S novou právní úpravou jsou všichni omezeni ve svéprávnosti a automaticky se ruší překážka volebního práva,“ vysvětluje Jaroslav Paar. Pokud by v Anenské Studánce nepočítali obyvatele domova, měli by účast přes 60 procent.