Neziskovkám se otevírá další ročník burzy filantropie

Orlickoústecko - Odstartoval další ročník dobročinné burzy filantropie, která pomáhá neziskovým organizacím získat peníze na své veřejně prospěšné projekty.

Burza filantropie v Ústí nad Orlicí.Foto: Lukáš Prokeš

Bilance burzy(Pardubický kraj):



7 680 500 Kč

= hodnota darů



232

= podpořených projektů

Přihlašování projektů začalo 8. ledna. Aktuálně se mohou hlásit neziskové organizace z okresů Pardubice a Chrudim. Přihlašování probíhá online na webu www.burzafilantropie.cz. Od 1. března do 23. dubna bude možné přihlásit projekty neziskovek působících v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. O postupujících do „finále“ rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasování na internetu a také přímo zapojení donátoři. V Ústí nad Orlicí se bude burza konat 19. září.

Za sedm let už burzy v Pardubickém kraji zakořenily, pomáhají se zrodem zajímavých a hlavně prospěšných projektů. „Díky burze už bylo podpořeno 232 projektů, a to dary v hodnotě 7 680 500 korun. Zapojilo se do ní celkem 71 různých donátorů. A ještě jedna skutečnost mne osobně velmi těší. Projekty z burzy byly zrealizovány už v celé řadě měst a obcích, a tak užitek z ní má opravdu celý kraj,“ bilancoval krajský radní Pavel Šotola.

Pořadatelé burzy filantropie poradí neziskovým organizacím, jak napsat projekt, aby byl pro donátory co nejvíce zajímavý a zvýšila se pravděpodobnost, že postoupí do finále. Pro zájemce bude v únoru uspořádán seminář.