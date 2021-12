Mohutná přehradní hráz poskytuje překrásný výhled na nádrž Nekoř a na okolní přírodu. Na březích vodní nádrže stojí množství chatových osad. Procházku si lze dopřát po trase Mladkov – Pod Vysokým kamenem – Křižovatky – Bouda – Tvrz Bouda – Rozcestí – Křižovatka – Mladkov. Kratší cesta míří do blízkého Klášterce nad Orlicí, nedaleké Nekoře, do Českých Petrovic či na Vrch Adam. V této části Orlických hor je zvlášť vyhledávaným místem také přírodní útvar Zemská brána, jenž je výrazným skalnatým úsekem řeky Divoké Orlice. Jedná se o přírodní rezervaci, kterou prochází naučná stezka.

Historie

Dlouhodobě se o místě, kde měla být přehrada vybudována, vedly spory mezi zástupci horního a dolního povodí Divoké Orlice. Přehrada se začala stavět v roce 1933 a stavba trvala do roku 1938. Jelikož výstavba hráze se uskutečnila právě v období ekonomické krize, rozhodlo tehdy ministerstvo práce o tom, že bude vystavěna z kamene, aby byl zaměstnán co největší počet lidí. Náklady na stavbu činily 40 milionů korun. Každý z kamenů, který byl na stavbu hráze použit, byl ručně očištěn ocelovým kartáčem, aby tlak vody na stěnu přehrady nevymlel nečistoty z kamenů a tím nedocházelo ke vzniku skulinek, které by se zvětšovaly a způsobovaly netěsnost přehrady. Kámen na stavbu byl těžen v přilehlých lomech.