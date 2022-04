Dle záznamů matrik se počty svateb skutečně vždy v květnu snižují, třeba v Chrudimi jich mají zatím potvrzených osm. "Většina snoubenců je ve věku od 30 do 40 let a jsou mezi nimi rozvedení," potvrdila matrikářka Hana Květenská.

V červnu počet snoubenců podle jejích slov opět začne růst - zatím je objednáno sedmnáct párů. "Největší zájem je v červenci, to máme i sedm svateb za jeden den," dodala matrikářka.

Fotograf Radek Pavlík z Hlinska, který svatby fotí, se tak může v květnu věnovat dalším svým aktivitám. "To je tak každý rok. Já jsem se ale ženil v květnu, protože jsem měl méně práce a mohl si svatbu užít," řekl Pavlík.

Máj je symbol probouzející se přírody a je zasvěcen lásce. Alena se vdávala 21. května před šesti lety a manželství tím nikterak neutrpělo, trvá dodnes. "Hrozně jsem si přála kytku z konvalinek, to byl největší důvod. Ale celkově je tento měsíc úžasný tím, jak nám ta příroda rozkvétá," poznamenala. Mezi ty šťastné patřili i rodiče Šárky. "Brali se o posledním květnovém dni a oslavili spolu zlatou svatbu," řekla.

Podle statistických dat ale na tom není květen v počtu uzavřených sňatků nejhůř. Na poslední příčce zájmu stojí chladný leden, kdy si své "ano" řekne v Pardubickém kraji něco přes jedno procento snoubenců. Svatebním vítězem je červen, tehdy se běžně koná až sedmdesát procent svateb.

Podíl snoubenců mladších 30 let postupně klesá. "Zatímco v úhrnu let 2001 až 2005 patřilo do této věkové kategorie 76,3 procent ze všech nevěst v kraji a 61,8 procent ze všech ženichů v kraji, v úhrnu let 2016 až 2020 můžeme do této věkové kategorie zařadit již pouze 50,1 procent nevěst a 34 procent ženichů. Naopak snoubenců ve věkové kategorii 50 let a více přibývá," uvedla Hedvika Fialová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Mírně roste i podíl nově uzavřených manželství, ve kterých je nevěsta starší než ženich. Procentuálně vyjádřeno jde o 21 případů ze sta. V letech 2016 až 2020 byl v kraji maximální věkový rozdíl mezi snoubenci 45 let. V tomto případě byl starším ze snoubenců ženich. Nevěsta byla starší než ženich maximálně o 34 let.

Kde se lidé nejvíc ženou do manželství? Vede okres Svitavy, následují Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Naopak nejvíce se rozvádějí manželé na Pardubicku, nejlépe je na tom okres Chrudim. V posledních pěti letech bylo v Pardubickém kraji rozvedeno o 592 manželských párů méně než v letech 2011 až 2015.