„Takto bych to neviděl. Do kampaně jsme dali 700 korun, máme sedm zastupitelů, zatímco doposud žádného. Troufám si tvrdit, že opět budeme mít nejlepší poměr vynaložené prostředky na kampaň versus získané mandáty,“ uvedl jejich lídr Daniel Lebduška.

V té chvíli ještě držel naději, že by se Piráti mohli stát členem vládnoucí koalice. I to ale bylo dvě hodiny poté už nejspíš passé.

„Bývalá koalice má dostatek mandátů, aby fungovala dál. Je logické, že když nás nepotřebují, nemají potřebuju s námi jednat. Nicméně bych čekal, že v rámci slušnosti ke schůzce před podpisem koaliční smlouvy přistoupí,“ reagoval včera.

Odsouzení Pirátů do role stafáže nebo dokonce opozice bylo ostatně zřejmé už z toho, že s Martinem Netolickým, jenž obhajuje post hejtmana, mluvil v sobotu po telefonu sotva pět zdvořilostních minut. O námluvy s Piráty se snažilo jen hnutí ANO. „Koalice s ANO by myslím ale u našeho krajského fóra, které by ji muselo schválit, nejspíš neprošla. Já osobně bych byl také proti,“ podotkl.