První zásadní povolební vyjednávání se podle lídra 3PK Martina Netolického odehraje v 18 hodin na krajském úřadě. Po této schůzce bude zřejmě jasné, jakou cestou se bude nová koalice Pardubického kraje ubírat.

„Půjde o první konzultace, její složení vám nesdělím. Rozhodneme se, kterou cestou se vydáme. Nebudou to úplně jednoduchá jednání při pohledu na čísla, navíc jsou tu zadání ze strany subjektů, která nejsou úplně regionální,“ uvedl Martin Netolický. Na otázku, zda si řekne o post hejtmana odpověděl, že nechce vůbec nic předjímat. „Rozhodující schůzka bude v 18 hodin,“ doplnil.

Jednání o budoucí koalici na krajském úřadě nebudou podle Netolického jednoduchá. S výsledkem voleb je však spokojený. „Náš výsledek je v rozmezí, které jsem si vysnil. V součtu, když se podíváme na mandáty, tak stávající koalice má v zastupitelstvu většinu. To považuju za velmi dobrý výsledek, protože to ukazuje, že volby v Pardubickém kraji byly jednoznačně o krajských tématech,“ vysvětlil Netolický.

Přiznal, že povolební vyjednávání začne se současnými koaličními partnery, ale nevyloučil ani jednání s vítězem voleb ANO 2011 s lídrem Dušanem Salfickým. „Je logické, že z hlediska vyjednávání začneme s partnery, se kterými jsme fungovali. První jednání na krajském úřadě ukáže, jaká bude naše další strategie. Pro Pardubický kraj je důležité, abychom vytvořili co nejstabilnější koalici, protože řada věcí, když se podíváme do hloubky, bude znamenat změny v oblasti zdravotnictví a podobně. Myslím že širší konsensus bude nezbytný. Předvádět si na zastupitelstvu navzájem rétorická cvičení nepovažuji za vhodné,“ doplnil Netolický.

Nemá podle svých slov žádný problém jednat s ANO 2011 a jejich letošní kampaň považuje za korektní a slušnou. „Ne jako minule, když chtěli rozdávat příspěvky na dovolenou a elektrokola. To se tentokrát nedělo,“ podotkl hejtman.

Bez negativního jiskření vůči 3PK se ke vzájemné spolupráci narozdíl od voleb před čtyřmi lety vyjadřuje i vítězné ANO. "Jsem přesvědčený, že všichni lídři dodrží své sliby a po volbách se sejdeme, abychom začali diskutovat o koalici. Samozřejmě to není jen o 3PK, máme otevřené dveře i ke Koalici pro Pardubický kraj, ODS a dalším politickým subjektům," uvedl k možné koalici s 3PK lídr pardubického ANO Dušan Salfický. "Díky volebnímu výsledku si ale rozhodně řeknu o post hejtmana. Jsem na tuto funkci připravený, ale nechci předbíhat, jak to dopadne. Bude záležet na jednáních a rozdělení kompetencí v případné koalici."

Zatímco Netolický je s výsledkem voleb spokojený, zcela jiná atmosféra putovala v téměř sousední restauraci Záložna na Pernštýnském náměstí v týmu Starostů a nezávislých. „Máme o jeden mandát méně než před čtyřmi roky, takže tady nejásáme. Nicméně děkujeme všem voličům za hlasy. Měli jsme nejednoduchý resort v těžké době. Zdravotnictví je na tom celorepublikově špatně a myslím, že i to se mohlo odrazit na výsledku voleb,“ komentovala výsledek voleb jednička na kandidátce Starostů a nezávislých Michaela Matoušková.

Na jednání je prý nikdo zatím nepřizval, ačkoliv mají tři mandáty. „Je možné, že skončíme v opozici, pokud bude pan hejtman chtít většinu, tak tu už teď má s ANO 2011 a je to určitě jedna z variant,“ doplnila Matoušková.

Neveselá nálada je i u Pirátů, kteří výsledek v Pardubickém kraji považují velký debakl. „Nevím co na to říct. Musím se přiznat, že to dost zpracovávám a klidně to označím debaklem, tak to je. Oproti roku 2020 jsme klesli o sedm zastupitelů, je to nepříjemné. Těžko se mi to kouše,“ přiznal lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Výsledek ale bere i jako cestu, kterou nastoupili už při komunálních volbách před dvěma lety. „Je hloupé, že jsme na to nijak nereagovali. Když člověk ztratí významný počet postů, tak musíme dělat něco jinak. Teď nevím, jak to mám vyhodnotit. Musíme si k tomu sednout. Asi jsme udělali něco, co voliče odradilo. Mohl to být i dopad celostátní politiky,“ přemýšlel nahlas Lebduška.

