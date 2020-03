Prošla vám v době nouzového stavu platnost občanského či řidičského průkazu? Na úřad nechoďte, zůstaňte doma.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Podle Stanoviska Ministerstva vnitra se můžete i nadále prokázat propadlým dokladem, a to až do konce nouzového stavu. Toto opatření souvisí s platným omezením pohybu osob i činností řady institucí, nouzový stav je prodloužen do 1. dubna.