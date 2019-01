Žamberk – Město řeší problémy s neplatiči nájemného v městských bytech. Ti dluží zhruba tři čtvrtě milionu korun. A tak se už v červnu budou stěhovat do náhradního bydlení.

Jak Orlickému deníku řekl starosta Jiří Dytrt, na ubytovně už žijí tři osoby, dalším pěti město dalo soudní výpověď z důvodu neplacení nájemného. „Snažíme se s každým nájemníkem najít nějaký způsob řešení, splátkový režim. Neradi bychom ty lidi přiváděli do finančních potíží. Řešíme to námi pověřenou osobou, nepředáváme dluhy exekutorům ani vymahačům, kteří by částku dále navyšovali," vysvětlil starosta.

Bez střechy nad hlavou se neplatiči neocitnou, vedení města jedná o získání objektu Českých drah nedaleko vlakového nádraží směrem na Dlouhoňovice. Další jednání se uskutečnilo v pondělí. „Rádi bychom objekt využili na náhradní bydlení pro osoby, které se dostanou do takové finanční situace, že nemohou platit nájem. Na základě výběrového řízení jsme získali možnost si jej pronajmout. Zároveň už od loňského podzimu jednáme s Českými drahami o odkupu objektu. Počítáme s tím, že do konce roku bychom jej odkoupili," dodal starosta Jiří Dytrt.