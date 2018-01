Není to zatím drama, říkají zemědělci. Lyžaři se modlí

Orlickoústecko - Nadpůrměrně teplý leden. Zemědělci a sadaři mají strach o úrodu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Na Tři krále mrzne stále. Letos pranostiky zrovna moc nesedí. Padají sice teplotní rekordy, ale opačné, než by v lednu měly být. Někomu v sadech začínají kvést ovocné stromy a růže. Taje sníh na sjezdovkách a netrpělivě na bílou nadílku čekají i zemědělci, kteří se bojí o úrodu.

Květy v lednu?

„Na zahradě nám začaly kvést některé stromy, růže a objevují se první sněženky. Myslím, že to v lednu není zrovna dobře,“ říká Marie Dvořáková z Orlickoústecka. A není sama. Květy na stromech se objevily i v Klášterních zahradách v Litomyšli a hlásí je i někteří sadaři. „Zatím mi v sadě nic nekvete a doufám, že to ani nehrozí. Teploty v noci padají k nule. Pamatuji si, že jednou vykvetly v březnu třešně a pak to vše zmrzlo. Hůř na tom je určitě Morava, kde budou meruňky už hodně napučené. Jak není dost ovoce, je to špatné s pálenkou,“ míní František Václavek z Jaroměřic.

Předpovědi počasí sledují s napětím zemědělci, kteří na polích potřebují sníh. „Výkyvy z normálu nejsou dobré. Nevíme, jaký bude další vývoj počasí a co nám to s rostlinami udělá. Nyní jsou v období vegetačního klidu a nabírají sílu na jaro. Pokud by teplejší počasí trvalo déle, může se stát, že začne vegetace a následný mráz je zničí,“ vysvětluje Josef Gracias, ředitel Agrární komory ve Svitavách.

Zemědělci se více děsí holomrazů bez sněhu, ty jsou totiž daleko horší než teplo a vlhko. „U nás to není zatím tak drastické, u ovocnářů je to rozhodně složitější, ale těch v regionu tolik není. Pro nás by bylo ideální, kdyby teď nasněžilo. Sněhová pokrývka je nejlepší, aby se porosty ozimé pšenice a řepky přikryly a byly chráněné,“ dodal Josef Gracias.

Taje na horách

Na modlení se dali správci některých zimních středisek. Na start lyžařské sezony stále čekají v České Třebové na Pekláku a v Přívratu. Sníh ale pomalu mizí i z výše položených sjezdovek. „Na Bukovku jezdí obě lanovky i kotva na Svitavě a jiné vleky. Zatím se držíme. Na sjezdovkách je dvacet až padesát centimetrů sněhu, přírodní je jen kolem Bukové hory. Ve vesnicích ale už není vůbec nic,“ přiblížil včera aktuální situaci Libor Černý, jednatel skiareálu v Čenkovicích. Tvrdí, že dnes by mělo snad začít zase sněžit. „Měli jsme vše perfektně připravené, ale Vánoce rozhodly. Spadlo tu dvanáct litrů vody na metr čtvereční. Víc pršelo, než sněžilo. Ale na to, jaké je počasí, je sezona dobrá. V Čenkovicích říkáme, že bude líp,“ podotkl Libor Černý.