„S počtem Lukavic je to opravdu zážitek. Není týden, aby se alespoň jednou nestalo, že nám přijde pošta určená pro jinou Lukavici,“ usmívá se starostka Severová.

Orlickoústeckou Lukavici si prý lidé nejčastěji pletou s tou u Rychnova nad Kněžnou. Aby ne, obce jsou od sebe vzdálené jen tři desítky kilometrů.

Není ale ani výjimkou, že úřední pošta pro chrudimskou Lukavici dorazí i na Orlickoústecko. „Pošta z krajského úřadu bývá často určena Lukavici u Chrudimi. A dodavatelé zásilek někdy končí až v Lukavici u Zábřehu,“ vysvětluje Severová.

Polemika se navíc vede i nad správným skloňováním obce. Například na Chrudimsku není výjimkou, že obec Lukavice skloňují jako podstatné jméno pomnožné ("ty" Lukavice). Příručka Ústavu pro jazyk český však dává zapravdu těm, kdo Lukavici skloňují podle rodu ženského. Nezbývá tedy nic jiného než vzkázat, že se snad jednou všichni sejdeme v té správné Lukavici.

V "orlickoústecké" Lukavici navíc pošta ani nemá svou pobočku.

A přes hranice Pardubického kraje se nad každodenní situací usmívá také starosta Lukavice na Šumpersku Vladimír Velický.

„Stává se nám to často, když někdo přijede na dohodnuté jednání a zjistí, že je na místě včas. Jediné, co nesedí je, že přijel do Lukavice na Moravě, ale měl být v Čechách,“ říká pobaveně Velický.

Lukavice v ČeskuZdroj: mapy.cz

Nedávno sem prý dorazil také velký balík pro hasiče. Zase špatná adresa. „Není to žádný velký problém. Naopak zpestření a časté připomenutí, že nejsme sami,“ dodává Velický.

V Lukavici dokončují kanalizaci a plánují hřiště

Úsměvné jsou prý na Orlickoústecku často i telefonické omyly, kdy se volajícímu na úřadě snaží vymluvit, že zde osoba daného jména nežije či zkrátka nemá zamluvenou stavební parcelu.

Když jedete na výlet či jednání, radí tak všichni starostové pečlivě zkontrolovat poštovní směrovací číslo. Ať není cesta zbytečně delší a dražší.