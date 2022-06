Na začátku všeho bylo mateřství a otázka, kam půjdou děti do školky. Tu samy sobě položily minimálně dvě ženy, Veronika Pavlová a Iva Němcová z Vysokého Mýta. V okolí se však nenacházela vhodná varianta, a tak celou věci vyřešily po svém. Rozhodly se založit vlastní lesní školku.

„Náš cíl byl od začátku jasný. Vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí pro děti, ale třeba i jejich rodiče,“ vysvětlila Němcová, která ještě před mateřskou dovolenou pracovala jako projektová manažerka ve velkých firmách.

Právě narození dcery jí však přenastavilo priority. „Nikdy jsem nad ničím takovým, jako je založení školky, nepřemýšlela. Pak se mi ale narodila dcera a můj život se úplně změnil,“ řekla Němcová.

Veronika Pavlová nejdříve pracovala v účetní kanceláři, posléze však začala studovat předškolní pedagogiku. A v té době se jí narodilo první dítě. „V našem okolí se žádná pro nás vhodná školka, která by byla otevřena celý týden, nenacházela, a tak jsme se rozhodly, že si založíme vlastní,“ popsala Pavlová.

Na pozemku se pasou krávy

Základem bylo najít ty správné lidi. To se podařilo a záhy mohl vzniknout spolek. „Úředně nám to otevřelo cestu k založení školky,“ uvedla Pavlová. Po prvních peripetiích společně s dalšími nadšenci našli idylický pozemek na Vraclavi. Nedaleko se nachází rokle, les a na hranici místa, kde už brzy bude stát školka, se pasou krávy.

Kombinace montessori i waldorfské pedagogiky je cesta, kterou se ve školce chtějí vydat.

Děti najdou zázemí v teepee, jehož základy budují právě rodiče, kteří se chystají poslat děti do nově vznikající školky. „Teepee bude sloužit k setkávání kolem ohně a bude zde zázemí pro komunitní kruh. Děti tu najdou také řadu ručně vyrobených montessori pomůcek, které budou moci zkoumat a učit se na nich nové dovednosti,“ nastínila Pavlová.

Právě kombinace montessori i waldorfské pedagogiky je cesta, kterou se ve školce chtějí vydat. Jedna z žen, které jsou v zakládajícím týmu se dokonce stane průvodkyní, tedy pedagožkou, která bude školáčky během dne opatrovat. „Dva roky pracovala v jiné lesní školce, má zkušeností i ze státních školek,“ řekla Pavlová.

Na pozemku nebude jen teepee, ale také dřevěná patrová chatička. „Vybraly jsme ji z důvodu prostoru a také montáže na místě, protože prostor školky není dobře přístupný pro přepravu maringotky,“ dodala Němcová. Topit se zde bude dřevem a v patře budou děti přespávat.

Jen stavba chatky však vyjde na téměř 600 tisíc korun. „Kromě toho na místě postavíme také teepee, kompostovací toalety i kadibudky,“ vyjmenovala Pavlová.

V silách rodičů však není ufinancovat vyprojektovanou školku, a tak nyní oslovují veřejnost. „I nás nemile překvapily ceny prakticky čehokoliv, co pro děti potřebujeme. Nicméně věříme, že i v dnešní nepříznivé době to s vaší pomocí zvládneme a projekt dotáhneme do zdárného konce,“ uzavřela Pavlová.