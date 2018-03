Nemocnice Pardubického kraje hospodařily se ziskem

Pardubický kraj – Hospodaření Nemocnic Pardubického kraje se dostalo do černých čísel. Vykázaly zisk 4,15 miliardy korun.

JEDNOU z prioritních investic kraje do zdravotnictví je stavba centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Zahájena by měla být koncem letošního roku.Foto: Vizualizace: archiv Pardubického kraje

Zatímco finanční plán na rok 2017 počítal se ztrátou 36 milionů korun, plusového čísla se podařilo dosáhnout díky větším tržbám od zdravotních pojišťoven, tržbám v lékárnách nebo úsporám energií. „Naším úkolem není na zdravotnictví vydělávat jako soukromé subjekty. Úkolem vedení nemocnice je přibližovat hospodaření nule, což je ostatně také zadání pro vedení nemocnic pro rok 2018,“ dodal k výsledkům hospodaření hejtman Martin Netolický.



Podle jeho slov jsou pryč doby, kdy bylo krajské zdravotnictví ve ztrátě a bylo nutné jej dotovat z krajského rozpočtu. „Poté, co se nám podařilo pět samostatných nemocnic fúzovat do jedné akciové společnosti, držíme hospodaření největšího zaměstnavatele v regionu na kladné nule. S odstupem času se tak ukazuje, že tato změna, od které nás mnozí odrazovali, nese svoje ovoce. Ze ztrátových nemocnic – se závazky po splatnosti za stovky milionů korun a zpožděním plateb až o více jak 180 dnů – jsme se dostali do fáze vyrovnaného hospodaření s vlastní investiční činností v řádech stovek milionů korun,“ pochlubil se hejtman.



Investice do zdravotnictví budou pokračovat. V Orlickoústecké nemocnici má být například zahájena stavba centrálního urgentního příjmu. „Vlastní zdroje nemocnice počítají v letošním roce s částkou 140 milionů korun včetně spolufinancování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkový předpokládaný objem investic v letošním roce pak činí 339 milionů korun,“ uvedl generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.