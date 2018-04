Nemocnice mají společný dispečink zdravotnické dopravní služby

Orlickoústecko – Nemocnice Pardubického kraje uvedla do provozu nový centrální dispečink zdravotnické dopravní služby pro pacienty Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.

Nový centrální dispečink zdravotnické dopravní služby uveden do provozu.Foto: archiv nemocnice

Dříve zajišťovali dispečeři přepravu z každé nemocnice zvlášť, nyní začal sloužit společný dispečink vybudovaný v areálu Litomyšlské nemocnice, který koordinuje přepravu pacientů do nemocnic a zpět 24 hodin denně, včetně svátků a víkendů.



Provoz dispečinku bude nyní zajišťovat pět dispečerů, kteří budou sledovat a koordinovat 26 sanitních vozidel. Kromě samotného dispečinku bylo v budově bývalého kožního oddělení vybudováno také kvalitní zázemí pro řidiče sanitních vozidel, kteří zde mají k dispozici společnou místnost, odpočívárnu, šatny a wc se sprchami.



Centrální koordinace má zvýšit produktivitu a efektivnost zdravotnické dopravní služby, a to kumulací pacientů do jednoho vozu se stejným cílem cesty, při zachování pravidel zdravotních pojišťoven.



„V praxi to znamená, že díky jednomu místu, na kterém se budou shromažďovat požadavky z oddělení všech tří nemocnic, dokážeme kapacitu sanitních vozů lépe vytěžovat a poskytovat služby odvozu pacientů do zdravotnických zařízení ve větší míře než dosud. Dalším přínosem bude snížení nákladů na provoz služby,“ uvedl Vladimír Král, vedoucí odboru zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje.



Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje zajišťuje přepravu pacientů například na odborná vyšetření, na vyšší pracoviště nebo do rehabilitačních ústavů, převáží imobilní, invalidní nebo hůře pohyblivé pacienty do nemocnice a zpět. Na rozdíl od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje neslouží zdravotnická dopravní služba pro převoz pacientů s akutními zdravotními problémy. (zr, daf)