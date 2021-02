„Svitavská i Orlickoústecká nemocnice má plný stav covid standardních lůžek. Litomyšlská nemocnice od začátku pandemie přebírá i mimospádové pacienty. Dosud se v Litomyšli léčilo s covidem více než 600 pacientů,“ řekla zdravotní sestra ze Svitavska.

DOCHÁZÍ KAPACITA

Kapacita dochází ale už ve všech nemocnicích Pardubického kraje. „Situace je v současné době složitá ve všech nemocnicích. Nejhorší je to v Pardubicích. Naše nemocnice, které nabízí lůžka pro intenzivní péči pro covid pacienty, hlásí poslední jednotky lůžek. Když se to sečte v celém kraji, jsme na čísle sedm nebo osm. Docela rychle se to mění,“ uvedla v pátek navečer Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Na každé lůžko v intenzivní péči ale už mají nemocnice několik čekatelů na standardních odděleních, protože jejich stav se může rychle zhoršit.

V posledních dnech se začaly nemocnice v kraji plnit pacienty s covidem více než minulý týden. „Významně stoupají počty hospitalizovaných pacientů. V pátek máme v intenzivní péči 56 pacientů, což je hodně. Odpovídá to vrcholu, který jsme měli v podzimní a povánoční vlně. Mezitýdenní nárůst byl 60 pacientů. To je hodně a ještě to vylezlo, v pátek o dalších třicet,“ dodala Semrádová.

Křivka nemocnosti v Pardubickém kraji roste. Situace je složitá a lékaři očekávají, že dojde k překladu pacientů už o tomto víkendu. „Zatím si vypomáháme tak, že převezmou pacienty jiná oddělení intenzivní péče. Převáží se třeba pacienti mezi Pardubicemi a Chrudimí. Pomáhali jsme si také s Ústím nad Orlicí, ale teď už může dojít k převozu mimo kraj,“ popsala mluvčí nemocnice.

VYSOČINA ČI MORAVA

Koordinátoři budou transport řešit podle aktuální situace. V úvahu připadají nemocnice na Vysočině nebo na Moravě. „Ve čtvrtek nás oslovil Královéhradecký kraj, ale situace je tak špatná, že jejich pacienty přijmout nemůžeme. Už jsme převáželi pacientku i do Ostravy, ale ta potřebovala mimotělní oběh, který v kraji nemáme, a Praha neměla volno,“ podotkla Semrádová.

K transportu covid pacientů už musely přistoupit i jiné nemocnice. Podle zdravotníků teď není správná doba pro rozvolňování, obávají se velkého náporu pacientů v nemocnicích.

Už na podzim byly totálně zahlcené covidovými pacienty nemocnice na Zlínsku. V kritické situaci byla zej-ména uherskohradišťská, odkud byli pacienti počátkem listopadu transportováni do Prahy. Od ledna se začaly dostávat do potíží nemocnice v sousedním Královéhradeckém a především v Karlovarském kraji.

Třeba chebská nemocnice podle slov tamního primáře musela začít selektovat pacienty, ministr zdravotnictví ale i přes volání zdravotníků o pomoc odmítl nabídku hospitalizace pacientů v sousedním Německu.