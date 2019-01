Orlickoústecko - Nejdéle projednávaná novela snad konečně sněmovnou projde. Zákaz cigaret v restauracích ale nejspíš opět nepřinese.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Dvě třetiny lidí v Česku nekouří. Přesto z nich každoročně zhruba 130 přijde kvůli nikotinu o život. Další omezování kouření na veřejnosti si podle posledního průzkumu společnosti STEM přejí zhruba dvě třetiny Čechů. Přesto není v tuzemsku kouření z veřejných míst příliš vytlačováno.

Změní se v dohledné době situace? V poslanecké sněmovně se schyluje k další bitvě o zákaz kouření. Řada dílčích změn má podporu napříč politickým spektrem. Klíčový bod – zákaz kouření v restauracích – příliš nadějí nemá. „Předkládám úplný zákaz kouření v restauracích. Bohužel nemá velkou podporu, takže se pokusím prosadit přijatelný kompromis, který nekuřáky ochrání,“ řekl poslanec Boris Šťastný.

Téměř každý třetí Čech si pravidelně zapálí cigaretu. Rakovinotvorným kouřem však tito lidé obtěžují život nejen sobě, ale také svému okolí. Poslanci by ale měli příští týden začít projednávat novelu takzvaného protikuřáckého zákona, která by to měla omezit. Mimo jiné chce novela zcela zakázat kouření v restauracích.

Jde přitom o nejstarší projednávanou změnu zákona, kterou poslanci stále neschválili. „Poprvé jsme se jí zabývali už v únoru 2007. Několikrát se stalo, že se tento bod nestihl projednat, minule byl dokonce vyřazen. Ze strany poslanců není vůle zabývat se jím,“ povzdechl si předkladatel novely poslanec Boris Šťastný z ODS.

Tentokrát to ale vypadá, že by novela mohla projít. „Jednali jsme o ní při zasedání hospodářského výboru a dospěli jsme ke shodě. Jediný problém zůstává v otázce zákazu kouření v restauracích. Já navrhuji úplný zákaz,“ prohlásil Šťastný. Že to nebude mít vůbec lehké, potvrzuje jeho stranický kolega poslanec Petr Pleva.

„Nemyslím si, že by úplný zákaz byl dobrý a vhodný. Ze svých zkušeností vím, že to dobře funguje v jižních zemích, kde se dá kouřit venku. Například v Británii se to však obchází tím, že se zakládají soukromé kluby, kde cigarety povolují. Budu proto podporovat návrh, aby byly restaurace viditelně označeny, zda jde o kuřácké či nekuřácké,“ řekl Pleva.

Nepodpoří prý ani kompromisní návrh, aby restaurace musely stavebně oddělit kuřáckou a nekuřáckou část. „Pro malé vesnické restaurace s jednou místností by to bylo likvidační. U velkých by to možná schůdné bylo,“ myslí si Pleva. Odborníci by přitom úplný zákaz kouření v restauracích uvítali. „Považuji za velmi neblahé, že je v zařízeních veřejného stravování u nás povoleno kouření. Velmi by mě potěšilo, kdyby tento nesmysl zmizel. Prospělo by to nejen návštěvníkům, ale také zaměstnancům, kteří musí vzakouřeném prostředí trávit celý den. Je tedy jen na poslancích, zda se projeví jako přátelé lidu, nebo jeho nepřátelé,“ řekl primář Oddělení léčby závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor.

Novela však přináší i jiné věci, které současný zákon řeší velmi špatně. „Lépe vymezuje veřejné budovy, kde se nesmí kouřit. Obcím dává také možnost, aby na všech kulturních, společenských a sportovních akcích, kde by mohly být děti do osmnácti let, zakázaly kouření. Zákon má několik desítek stran a zaměřuje se hlavně na větší ochranu dětí a mládeže před škodlivými účinky rakovinotvorného kouře,“ dodal Šťastný.

V České republice ročně zemře na nemoci související s kouřením 22 tisíc lidí, denně tedy kolem šedesáti. Na cigaretový kouř však doplácejí také nekuřáci. Každoročně na rakovinu plic a onemocnění srdce způsobené inhalací tabákového kouře v uzavřených prostorách zemře na sto třicet nekuřáků.