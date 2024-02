Nevoli části Choceňáků vzbudil radniční plán revitalizace několika ulic ve městě, při němž mají být pokáceny vzrostlé stromy v ulici U Koupaliště a vysazeny nové. Nová výsadba se má týkat i dalších lokalit, a to v rámci programu Stromy do ulic. Naplánované pokácení borovic u koupaliště a nahrazení novou zelení je některým obyvatelům trnem v oku a objevila se i výzva k sepsání petice.

"Zamezme kácení těchto zdravých krásných borovic a sepišme petici proti kácení těchto krásných zdravých stromů. Mĕsto je chce totiž skácet v příštím roce. Kdo má rozum rád se připojí. Nedává mnĕ totiž smysl, proč by měly být tyto stromy skáceny," napsal v příspěvku s řadou gramatických hrubek, redakcí opravených, na facebookovém fóru Choceň pisatel Jan Hořejší.

Pod příspěvkem se objevila velká diskuze, zdaleka ale ne všichni sdílejí rozhořčení autora. Hořejší navíc v jednom z komentářů vyzývá k přidávání dalších hlasů proti kácení, petice však zatím podle všeho žádná založena nebyla. "O zachování těchto borovic budu bojovat, budu rád za každý podpis. Díky, Hořejší."

V reakci na to vydala své prohlášení i radnice. Ta tvrdí, že v rámci programu Stromy do ulic chce naopak do města zeleň navracet.

"Toto kácení má povolení a je realizováno v rámci plánované revitalizace ulice. Nechtěli jsme vykácet vše najednou, a proto bylo kácení rozděleno do dvou etap. První etapa, u volejbalového hřiště, právě proběhla. Druhá etapa proběhne příští rok a zaměří se na zbývající stromy u zimního stadionu. V rámci revitalizace je v plánu mimo jiné vysazení stromořadí v celé délce ulice a kultivace odpadového hnízda u zimního stadionu. Momentálně je zažádáno o stavební povolení této akce. Dané stromy již povolení ke kácení měly a vzhledem k tomu, že od pokácení k vysazení nových stromů je dobré, aby uplynul určitý čas z důvodu regenerace půdy a tím se nové stromy úspěšně ujaly, nebyl důvod k otálení," napsala radnice na oficilálním městském facebooku.

Vizualizace ulice U Koupaliště s novou výsadbouZdroj: Město Choceň

Poznamenala rovněž, že "na projektu spolupracovala krajinná architektka, která navrhla ucelenou koncepci zeleně. I v místech pokácených borovic je počítáno s novými stromy. Na jaře tohoto roku plánujeme zveřejnit vizualizaci této ulice. Další etapou bude vyhledání vhodného dotačního programu a realizace tohoto projektu". Nové stromořadí má vzniknout například v ulicích T. G. Masaryka, Revoluční a Muchova.

Pod příspěvkem Hořejšího na neoficiálním fóru Choceň je řada jeho podporovatelů, ale i kritiků. "Možná by bylo lepší si zjistit proč se kácí… Asi si jen tak někdo neřekl, skácíme for fun pár stromů, bude sranda," napsal například pisatel Šimon Jeníček. Toto jeho vyjádření souhlasně "olajkovaly" tři desítky lidí, nejvíc z celého vlákna komentářů.

"Ta ulice je v dost špatném stavu a když si vezmu, že někteří sportovní návštěvníci Chocně vidí z našeho města jen tuto ulici, tak mi kompletní rekonstrukce a vykácení původních stromů vůbec nevadí vzhledem k tomu, že bude vysazená nová zeleň," přidala se pisatelka Helena Havlíčková.